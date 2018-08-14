Üç mevsim Yedigöller: Bolu!

YEDİGÖLLER'DE İLKBAHAR

Boluda karların en son eridiği yerlerden biri de burası. Mart-Nisan gibi hala soğuk olabiliyor. Sonbaharda dökülen yaprakların ,yemyeşil olarak geri dönüşüne ve dağ çiçeklerinin açışına şahit olabilirsiniz. Baharda en iyi zaman ise Mayıs ayı. Lakin geceleri hala soğuk.

YEDİGÖLLER'DE YAZ

Yaz zamanı Yedigöller'in en kalabalık olduğu zamanlar oluyor. Özellikle hafta sonları turlar ile dolup taşıyor. Bayram tatillerinde ise gitmeyin derim. Çünkü 15-20 bin kişi ile buranın ne tadı çıkar ne güzelliğini anlarsınız. Eğer bir bayramda Yedigöllere gidecekseniz ,mahşere hazır olun derim. En güzel gidiş zamanı izin gününüze denk gelen bir hafta içi gezisi veya normal bir hafta sonu.

YEDİGÖLLER'DE SONBAHAR

Yedigöllerin en güzel günleri sonbaharda yaşanıyor. Özellikle Kasım ayının ortasından sonuna kadar olan aralıkta yapraklar sarı,turuncu ve hatta kırmızı oluyor. Zamanı biraz geçince ise tamamen dökülüyorlar. Ülkede görebileceğiniz en güzel sonbahar manzaralarından biri sizi Yedigöllerde bekliyor olacak. Adeta bir masal diyarı burası.

YEDİGÖLLER'E GİDİŞ

Sadece Yedigöller değil aynı zamanda yol üzerindeki manzaralar da sizi mest edecek. Göllere ulaşım Düzce üzerinden ,Zonguldaktan ve Boludan yapılıyor. En iyi yol ise Bolunun merkezinden geçilerek gidilen yol. Hem manzara hem imkanlar hem de kolaylık açısından burayı tercih etmenizi öneririm. Yol üzerindeki seyir teraslarını es geçmeyin sakın.

GÖL ÇEVRESİNDEKİ İMKANLAR

Göl içerisinde konaklayabilmeniz için 90 kişi kapasiteli,ahşap evlerden oluşan bir konaklama alanı bulunuyor. Giriş ücretleri kişi başı 4,motosiklet ile giriş 8 araç ile giriş ise 12 lira. Hafta içleri için yeterli fakat haftasonu dar gelen bir otoparkı mevcut. Merkezi otoparkın hemen yanında wc,duş ve mescit bulunuyor. Merkezi otoparkın Büyükgöl'e bakan kısmında ise büfe bulunuyor. Büfede gözleme ve ekmek arası gibi aperatifler de var. Ayrıca odun kömür de satılıyor.

GÖLDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Mangal alanı dışında mangal veya ateşli piknik yapmak yasaktır.

- Akşam olmadan kamp ateşi yakmak yasaktır.

- Kamp ateşlerinin de yalnızca orada bulunan ayaklı varillerin içinde yakılması gerekmekte.