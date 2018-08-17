Midilli'ye gitmek istiyorsanız...

MOLİVOS KALESİ

Adanın kuzey tarafında bulunan Molivos Kalesi'ni (Molyvos Castle) Midilli gezilecek yerler listenize hem manzarası hem de tarihi önemi nedeniyle ekleyebilirsiniz. Askeri yapı, ilk olarak 13. yüzyılın ortasında antik Mithymna kalesinin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. 1373 yılında Cenevizliler tarafından bazı bölümleri yenilenen kaleye son şeklini 1462'de Osmanlılar vermiş. Kullanıldığı dönemde Doğu Akdeniz'in en önemli savunma yapılarından biri olan kale, günümüzde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

MİDİLLİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

Adanın tarihi hakkında detaylı bilgi edinebileceğiniz Midilli Arkeoloji Müzesi (Midilli Archaeological Museum), 2 farklı bina içerisinde faaliyet gösteriyor. Müzenin 1912 yılında Achilleas Vournazos tarafından ikametgâh olarak inşa ettirilmiş eski binası, Thermi'deki kazı çalışmalarında çıkarılan buluntuları barındırıyor. Modern yapıya sahip yeni binada ise Roma dönemini yansıtan mozaikler, duvar resimleri, heykeller ve eşyalar sergileniyor.

SARLİTZA PALLAS

20. yüzyılın başlarında şık otelleriyle ünlenen Thermi'de bulunan Sarlitza Pallas, 1909 yılında Fransız mimarların tasarımıyla Hasan Efendi Molla Mustafa için inşa edilmiş. Dönemi için lüks sayılabilecek olanaklarla donatılmış otel, Yunan devletinin eline geçtikten sonra 30 yıl boyunca doğudan ve batıdan gelen ünlü şahsiyetleri ağırlamaya devam etmiş. 1933 yılından sonra kaderine terk edilerek, harabeye dönüşen otelin günümüzde sadece hamamları ve su kaynakları işlevlerini sürdürüyor.

ERESOS PLAJI

Midilli gezilecek yerler listenize denize girmek için ekleyebileceğiniz ilk mekân olan Eresos Plajı (Eressos Beach), adanın güneybatısında yer alıyor. Kayalık tepeleri ve volkanik arazisiyle ünlü olan plajda denize girdikten sonra çevresindeki restoranlarda taze deniz ürünlerinin tadına bakıp, barlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

TAŞLAŞMIŞ ORMANI DOĞAL TARİH MÜZESİ

Sigri Köyü'nde bulunan Midilli Taşlaşmış Ormanı Doğal Tarih Müzesi (Petrified Forest Museum), 1994 yılında açılmış. Miyosen Devri'nde, günümüzden 20 milyon yıl önce, volkanik aktivite sonucu taşlaşmış bir ormanın kalıntılarının korunması ve halkın bilinçlendirilmesi için faaliyet gösteren müzenin açık alnındaki lav patikalarını takip ederseniz; fosil alanlarındaki taşlaşmış ağaç gövdelerini, meyveleri, dalları ve yaprakları görebilirsiniz. Kültürel tesisin gri renk lavdan yapılmış, tek katlı binasında ise sergi ve fuar alanları bulunuyor.

MORİA ROMA SARNICI

Yakınındaki köyün adıyla anılan Moria Roma Sarnıcı, 170 metre uzunluğundaki 17 su kemerinden oluşuyor. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda Romalılar tarafından inşa edilmiş olan yapı, Olimpos Dağı'ndaki kaynaklardan adanın merkezindeki yerleşime su taşımakta kullanılmış. Su kanallarını ziyarete ettikten sonra köye geçip, faaliyet gösteren tavernalarında yeni yakalanmış deniz mahsullerinin tadına bakabilirsiniz.

AYASOS KÖYÜ

Adanın merkezinden 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ayasos Köyü (Agiasos Village), adanın en görkemli yükseltisi Olimpos Dağı'nın yamacına kurulmuş. Karnavalı ile meşhur olan köy, geleneksel mimariyi tanımak ve ada halkının günlük yaşam tarzını anlamak için ideal yapıya sahip. Seramik ve ahşap oymacılığı ile uğraşan pek çok atölyenin bulunduğu yerleşime eğer ekim ayında giderseniz, çevresindeki kestane ağaçlarından toplanan ürünlerin değişik şekillerde pişirilerek sunulduğu şölene katılabilirsiniz.

ESKİ ÇARŞI

Adada alışveriş yapmak isteyeceklerin hoşuna gidecek çok sayıda dükkânın bulunduğu Ermou Caddesi'nin devamındaki Eski Çarşı; antikacıları, eski tarz mağazaları ve bakkalları sayesinde popüler hale gelmiş. Bölgeyi aydınlatan Baş Fener'i, günümüzde sergi alanı olarak kullanılan Çarşı Hamamı'nı ve Belediye Kütüphanesi'ne dönüştürülen Halim Bey Konağı'nı barındıran çarşıdaki bakkallardan adada üretilen zeytinyağlarını, peynirleri, bitki çağlarını ve uzo çeşitlerini satın alabilirsiniz.

MOLİVOS PLAJI

Mavi Bayrak ödüllü Molivos Plajı (Molyvos Beach), Midilli gezilecek yerler listesinde sizlere önereceğim son mekân. Adını aldığı kasabanın kıyısı boyunca uzanan plaj, kum ve çakıldan oluşan güzel bir yapıya sahip. Adanın en berrak denizine sahip olduğu için popüler hale gelen plajın çevresi yeme-içme ve eğlence olanakları bakımından zengin. Ayrıca eğer ilgileniyorsanız var olan su sporları imkânlarından da faydalanabilirsiniz.