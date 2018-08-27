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Dünyanın 5. büyük akvaryumu:

Dünyanın 5 milyon litrelik ana tank kapasitesiyle 5. büyük akvaryumu olan "" açıldığı günden bu yana cazibe merkezi haline geldi. Çocuk oyun ve eğlence alanı ,sergi alanı, kafe ,sualtı dekorasyonunu dünyaca ünlü İtalyan heykeltraş Benedetti’nin yaptığı akvaryumda, hem kendiniz eğlenin hem de çocuklarınız eğlensin.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 17:14
Dünyanın 5. büyük akvaryumu: Antalya

Yeryüzünde bulunan akvaryumlar arasında en büyük akvaryum sınıflarına dahil olAntalyalya akvaryum, 3 metre genişliğinde ve 131 metre uzunluğundadır. 40 tematik akvaryumdan oluşan kompleks, dünyanın en büyük tünel akvaryumu sıfatını elinde bulundurmaktadır.

Kompleksin içerisinde akvaryumun yanı sıra, tropik ortamlarda dolaşmak, gerçek kardan oluşan kar ile eğlenceli anlar geçirmek, ayrıca sinema gibi etkinliklere katılmakta mümkündür. Birçok ünlü markanın bulunduğu kompleks içerisinde, lezzetli yemekler yiyebilir ve hediyelik eşya stantları sayesinde seyahatinizi anı malzemeleri ile bütünleştirebilirsiniz.

Kar dünyası olarak ifade edilen yer, 1500 m2'lik kapalı alana sahip olan ve ülkemizin en eğlenceli kar etkinliklerinin düzenlendiği ortamlar arasında gelmektedir. Bu kompleksin içerisinde, iglolar, aziz nikola'nın evi ve kafeler yer almaktadır. Sıcak bir iklime sahip olan 'da, kar dünyasının dışı 40 derecelere kadar çıkar iken, iç ortam -5 derece sıcaklıktadır.

kompleksinin içerisinde yer alan wild park, mağaralar ve çöller ile tropik ormanların havasını yansıtan özel bir tasarımdır. En göze çarpan özelliği, bu eşsiz atmosfer içerisinde dolaşır iken ortama uygun ses efektlerinin ziyaretçilere yansıtılmasıdır. Ses efektleri kimi zaman bir yağmur sesi, kimi zaman taşların yuvarlanma sesi, kimi zaman maymun, kimi zaman ise kuş sesleri ya da rüzgar sesi olarak kendini göstermektedir.

Wild park içerisinde bulunan, teraryum olarak ifade edilen akvaryuma benzeyen ve içerisi toprak ya da canlıların doğal ortamlarını anımsatan malzemeler ile dolu olan kapalı alanlarda ise, dünyanın dört bir yanından getirilen vahşi hayvanlar bulunmaktadır. Teraryumda dolaşmak, ilgi çekici olmak ile birlikte, tehlikeli canlılar açısından ziyaretçiler için gereken önemler alınmış haldedir.

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Dünyanın 5. büyük akvaryumu: Antalya
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