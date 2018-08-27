Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan

VATİKAN NEREDEDİR? NASIL GİDİLİR?

Vatikan, İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde Tiber Nehri'nin sol yakasında yer alır. İtalya sınırları içinde San Marino ile birlikte yer alan iki ülkeden biri olan Vatikan, aynı zamanda dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip devletidir. 0.44 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olan Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan Müzesi ve Papalık görevlilerine ait konutlar bulunur.

Vatikan'a Türkiye'den gitmek için öncelikle İstanbul'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya bir uçak yolculuğu gerçekleştirmek gerekiyor. Roma'nın 38 kilometre güneybatısında bulunan Fiumicino Havaalanı'ndan kent merkezine otobüs, tren ya da taksi gibi seçeneklerle ulaşmak mümkün. Roma kent merkezinde Tiber Nehri kıyısında yer alan Vatikan, binlerce turistin akınına uğramaktadır.

Vatikan'a gitmek için vizeye ihtiyaç duyulmasa da tek ulaşım seçeneğinin İtalya olması nedeniyle Schengen vizesiz giriş yapmak mümkün değil. Dolayısıyla Vatikan'ı ziyaret etmek isteyenlerin Schengen vizesi alması gerekmekte. Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçiliği de bulunmaktadır.

VATİKAN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER...

Yaklaşık bin kişinin daimi olarak yaşadığı Vatikan, hergün yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Bu turistlerin bir bölümü kültür-sanat bir bölümü de inancı gereği Vatikan'ı ziyaret eder. Katolik inancının merkezi konumundaki Vatikan'ın devlet başkanı olan Papa, aynı zamanda Katolik inancının da ruhani lideridir. Kıyafetlerini Michelangelo'nun tasarladığı öne sürülen İsviçreli muhafızlar tarafından korunan Vatikan, geçmişte şimdikinden çok daha büyük bir güce ve öneme sahipti.

Katolik inancının merkezi olan Vatikan ya da eski adıyla Papalık Devleti, Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra toprak bakımından orta İtalya'nın bir bölümüne hükmetse de egemenlik alanı tüm Katolik krallıkları kapsıyordu. Bu da aslında Reform hareketlerinin başladığı 16. yüzyıla kadar Avrupa'nın tamamı anlamına gelmekteydi.

Bundan yaklaşık bin yıl önce başlayan Haçlı Seferleri'nin emrini veren Papalar, zaman zaman Katolik kralları da dinden afaroz edebiliyorlardı. Bu konudaki en bilindik örnek İngiltere Kralı 8. Henry'nin evliliği nedeniyle kiliseden afaroz edilmesi ve bunun üzerine Anglikan Kilisesi'ni kurmasıdır.

Vatikan'ın sanatla ilişkisi...

Vatikan, özellikle gücünün zirvesinde olduğu Ortaçağ'da sanata da yön veren bir konumudaydı. Sanat, kilisenin belirlediği kurallar çerçevesinde şekilleniyor bu doğrultuda ilerliyordu. Rönesans'ın başlangıç dönemine denk gelen 15. yüzyılda yavaş yavaş durum değişmeye başlasa da Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Bernini, Rafael ve Donatello gibi sanatçılar Vatikan için işler yapmıştır. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Atina Okulu tasviri, sanat tarihinin en önemli yapıtlarıa rasında yer alır.

Vatikan Müzeleri hakkında bilinmesi gerekenler...

Vatikan içinde yer alan ve önemli bir yer tutan müzeler, Avrupa tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Burada sergilenen sanat eserlerinin yanı sıra, eski belgeler de tarih yazımı konusunda büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıllar boyunca Avrupa üzerinde büyük söz sahibi olan Vatikan'da toplanan bilgi ve belgeler günümüzde dünyanın en büyük arşivlerinin başında gelir.

Aziz Petrus Bazilikası hakkında bilinmesi gerekenler...

Aziz Petrus ya da diğer adıyla San Pietro Bazilikası Vatikan'ın ana yapılarından biridir. 137 metre yükseklikteki kubbe yüksekliğiyle Aziz Petrus Roma'nın da en yüksek yapısıdır. Öyle ki Roma merkezindeki yapıların hiçbiri Aziz Petrus Bazilikası'ndan daha yüksek inşa edilmez.

Michelangelo ve Bernini'nin tasarımı olan Aziz Petrus Bazilikası Katolikler için en önemli dini yapı konumundadır. Dünyanın en büyük kilise yapılarından biri olan Aziz Petrus Bazilikası, turistlerin ziyaretine açık olduğu gibi ayinlerin de gerçekleştirildiği bir mekandır.