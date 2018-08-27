Dünyanın en uzun savunma duvarı: Çin Seddi

Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır, Pro Hay körfezinden başlar, Pekin'in kuzeyinden geçerek, batıya yönelir. Huang-Ho nehrini ikiye böler güneybatıya uzanır ve Gobi çölünün güneyinde devam eder.

Bu şekilde anlatınca,tahayyül edebilmek biraz kolaylaşır. Rakam olarak bakıldığında, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miraslar İdaresi ve Devlet Ölçme ve Haritalama Dairesi'nin 18 Nisan 2009 yılındaki verilerine göre 8 851,8 kilometre uzunluktadır.

Çin seddinin tarihini merak edenler için, geçmişinden de bahsedelim

M.Ö. 403-M.Ö. 221 yılları arasında, Çin'in Savaşan Beylikleri döneminde, Çin seddinin temeli 20 farklı krallık tarafından atılır. Birbirlerinden korunmak için Chu, QiYan, Han,Z hano,Wei, Qin krallıkları, ilk setleri inşa ederler. Yan, Qin,Zhao krallıkları ise ViongNu, LinHu, DongHu, Hiung-nu'ların saldırıları önlemek ve ilkenin kuzey sınırlarını korumak için inşa ederler. Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'da buraya boydan boya duvarlar ördürüp, aşılmaz bir savunma yaptırma kararı alır. Qin Shi Huang M.Ö. 221 yılında duvarları birleştirerek uzatır. Bu işlem M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar sürmüştür.

Ming HAnedanı (1368-1644),seddi onarıp,savunma amaçlı kullanan son hanedan olarak bilinir. Bugün ayakta duran kısımları Ming hanedanı devrinden kalan 2500 kilometrelik settir. Çin seddinin asıl inşaat tarihi M.Ö. 221-M.S. 608 yılları arasındadır.

Çin seddi sanıldığı gibi tamamen tuğladan inşa edilmemiştir. Bu yüzden de her yeri aynı kalınlık ve uzunlukta değildir. Basit maddelerden inşa edilen kısımları daha kısadır. Genel olarak bakıldığında, duvarların tabanı 7 metre, üst kısımların kalınlığı 6 metre, duvarların yüksekli 4 ile 6 metre arasındadır.

Duvarların kalın olan bölümleri üzerinden atlar ve arabalar geçebiliyormuş. Duvarlar boyunca siperlik ve okçu deliklerinin bulunduğunu görebiliriz. 200 metrede bir gözcü kulesi veya kale, 9 kilometrede bir fener kulesi bulunuyor. Yer yer tapınaklar ve saraylara da rastlayabiliriz.

Çin seddi, 7 Temmuz 2007 yılında 'Dünyanın Yeni Yedi Harikası' arasına girmiştir. Çin'in önemli turizm merkezlerinden biridir. Ülkemizde bir çok şirket Çin turu düzenlemektedir. Turların genelinde de Çin seddine yapılan geziler yer alır. Siz kendinizde kendi imkanlarınızla turunuzu tasarlayabilirsiniz.