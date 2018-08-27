Kıpır kıpır sokaklarıyla Havana

Küba'ya gitmeden önce ilk yapmanız gereken yanınıza bol bol yazlık kıyafet almak çünkü tropikal bir iklime sahip. Yalnız ilk bahar aylarında,hızı 200 kilometreye ulaşan kasırgalar görülür, bunu baz alarak tatilinizi ayarlamalısınız.Gitmeden önce saatinizi 8 saat geri alarak kafa karışıklığı yaşamadan kolayca adapte olabilirsiniz.Yaklaşık 10 saatlik bir uçuştan sonra Havana'ya ulaşmış oluyorsunuz.

Şehir içi ulaşımlarda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Camel adındaki otobüsler genelde dolu oluyor,dolmuşları da az sayıda bulunuyor. Ancak değişik bir deneyim için motosikletin arkasında yolculuk yapabilirsiniz ya da ülkede çok fazla sayıda bulunan eski Amerikan otomobillerini tercih edebilirsiniz.

İlk görmeniz gereken,UNESCO tarafından insanların kültürel mirası olarak koruma altına alınmış olan Eski Havana bölgesi. Burada evler ufak ama ilgi çekicidir,tarihi gözler önüne serer.En belirgin özelliği de hiçbir değişime uğramamalıdır. Eski Havana,Havana Limanından başlayıp Parque Central yani Merkez Parkında son buluyor.Baştan sona güzel bir yürüyüşle Eski Havana'nın tadını çok rahat çıkartabilirsiniz.Malcona'yı da unutmamak gerekir,burası da çok ünlü bir sahil şerididir,romantizminizi buraya saklayabilirsiniz.

Gezip görmeniz gereken başlı başına yerler puro ve şeker fabrikalarıdır.Özellikle puro fabrikalarına olan ilgi çok büyüktür.Çünkü puro tutkunları puronun asıl çıktığı yere karşı büyük ilgi duyarlar.Fabrikalarda puronun baştan sona yapımına şahit olabilirsiniz. Hatta satın alıp faturası ile birlikte ülke dışına çıkartabiliyorsunuz.İhtişamına aldanıp sokak satıcılarından satın almamanızı öneririz.Kalitesi düşük olabilir,eğer illa ki denemek istiyorsanız bile ülke dışına çıkartmak için almamanızı tavsiye ederiz.Çünkü faturasız bu mümkün değil.

Şehir turizm şehridir,resmi dil İspanyolca ama otel ve benzeri turistik mekanların personeliyle rahatlıkla İngilizce konuşabilirsiniz.

İspanyol işgalinin esintisi hala eski İspanyol mimarisinde gizli.

Ülke spora,özellikle beyzbola çok önem verir,sahaları görmeniz mümkün.

Kübalıların en önem verdiği konu aslında kültür ve sanattır. Bu alanda çok geliştiğini göreceksiniz. Çok sayıda müze,tiyatro ve mimari yapıları görebilirsiniz.Beyaz Sarayı andıran Capital Binasını görebilirsiniz. Onun haricinde kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında Devrim Müzesi,Üniversite Binası Armas Meydanı başta gelir.

Kübalıların yemek bakımından biraz geride kaldıklarını söyleyebiliriz. Genellikle yemeklerin hemen hemen hepsini ızgara yaparak yerler,deniz ürünlerinin bol olduğu bir yer olmasın rağmen çok yaratıcı yemekleri olduğunu söylesek yalan olur.Yemeğin çok fazla göz kamaştırmasına önem vermiyorlar açıkçası,genellikle pratik yemekleri tercih ediyorlar.

Eğlence bakımından gündüz olduğu kadar,gece de bir o kadar renkli.Özellikle kulüplerde Kübalı kızların özel kıyafetleriyle sergiledikleri salsa şovları görmeden evinize dönmeyin.Kübalıların eğlence anlayışları sırf kapalı alanlar için geçerli değil,onlar açık alanda da gayet şarkıları ve danslarıyla kendilerini eğlendirdikleri gibi,çevresini de eğlendirmeyi başarırlar.

Havana'dan ya da Küba'nın herhangi bir yerinden eve dönerken alabileceğiniz en iyi,en güzel şey puro ve rom.