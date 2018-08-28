Tayland'ın saklı cenneti: Phuket

Phuket tatil, eğlence, deniz ve plajın bir arada olduğu saklı bir cennet adeta. Kristal denizi, incecik kumları, tropikal bitki örtüsü, egzotik meyveleri, ünlü tapınakları ile Uzak Doğu'nun en dikkat çeken yerlerinden biri…

PHUKET'TE GEZİLECEK YERLER

PLAJLAR

Hem konaklayabileceğiniz hem de gezebileceğiniz sayısız plaja sahip Phuket'in en güzel plajları güney ve batı kesimlerinde yer alıyor. Bu plajlardan en meşhuru uzun kıyı şeridine sahip olan Patong. Eğlenceli ve renkli bir gece hayatına sahip Phuket'e ailecek gidiyorsanız, daha sakin olan Kata ve Karon plajlarını tercih edebilirsiniz. Bunların yanında sırt çantalı gezginlerin uğrak noktası Kamala, lüks konaklama tesislerine sahip Bang Thao & Surin plajları yer alıyor bölgede. Gördüğünüz üzere en hareketlisinden en sakinine farklı hayat tarzlarına hitap eden plajlar bulunuyor. Toplamda ise 41 plaj var.

ADALAR

Phuket'in etrafında tam 39 tane ada var. Bu adalara günübirlik tekne turları düzenlendiği gibi kimisinde konaklayabilir, kimisinde dalış yapabilir, kimisinde ise sadece sakin bir gün geçirebilirsiniz. En popülerleri ise Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Beach filmi ile tanınan dünyanın en güzel adalarından biri olarak kabul edilen Phi Phi Adaları ve denizden yükselen kalker tepeleri ile meşhur Phang Nga Körfezi. Bu kalker tepelerinden en meşhuru ise James Bond filminde yer alan "Altın Tabancalı Adam" isimli kaya. Bunların dışında ise şnorkel turuna katılabileceğiniz Koh Racha ve Koh Hae gibi çeşitli mercan adaları da bulunuyor.

TAPINAKLAR

Phuket halkının büyük bir kısmı Budist. Bu durumda da bölgede bir kısmı Çin tapınaklarından (Taoist tapınakları) bir kısmı da Budist tapınaklarından (Wat) oluşan çok sayıda tapınak yer alıyor. Bunlardan en görkemlisi ise bir budist tapınağı olan Wat Chalong. Ünlü kılan şey ise 1876 yılında çıkan isyanı bastırmakta önemli rol oynayan keşişlerin heykellerinin yer alması ve ölenlerin ruhları için çatapat patlatmak gibi ilginç bir ritüel yapılması. Bir diğer tapınak ise Phra Thong Tapınağı. Bu tapınak, Çin yeni yılında hac ziyareti yapan Çin ve Tay halkı tarafından oldukça rağbet görüyor. Tapınakta yarısı yere gömülü şekilde devasa bir Buda heykeli bulunuyor. Phang Nga Körfezi turu sırasında uğrayabileceğiniz bir tapınak olan Wat Suwannakuha'nın çevresi yüzlerce maymunla çevrili. Eğer elinizde yiyecek varsa büyük bir iştahla bakacakları kesin. Önerimiz maymunlara yaklaşmamanız. Çünkü sizi ısırdıklarında olacağınız aşı sebebiyle tatil boyunca denize girmemeniz gerekecek.

BÜYÜK BUDDHAA HEYKELİ (BİG BUDDHA)

Nakkerd Tepesi'nde yer alan 45 metrelik devasa bir heykel. Phuket'e gelenlerin mutlaka uğradığı bu heykelin manzarası da eşsiz.

PHUKET KASABASI (PHUKET TOWN)

Adanın doğusunda ve iç kısmında yer alan Phuket Kasabası'nda pek çok mabet, tapınak, müze, sevimli kafeler ve dükkanlar ve güzel sokaklar bulunuyor. Çin sömürge devletlerinden biri olan Portekizler, şehre ilk gelen batılı tacirler olduğu için mimaride de etkilerini görebilirsiniz. Uzun yıllar önemli bir ticaret noktası olan Phuket'i gezerken geçmişe dair pek çok şey gözünüze çarpacaktır.

PHROMTHEP BURNU

Adadaki en meşhur noktalardan biri olan Phromthep Burnu, eşsiz bir günbatımı manzarasına sahip. Adanın en güneyinde bulunan bu burun pek çok turist tarafından günbatımını izlemek için ziyaret ediliyor.

PHUKET'TE YAPILACAK ŞEYLER

FİL SAFARİ

Phuket'in meşhur etkinliklerinden biri olan fil ile yürüyüş oldukça ilginç bir tecrübe olacaktır. Fillerle ilgili kısa bir bilgiden sonra fillerin üzerine oturarak orman içinde fillerle safariniz başlıyor. Tabii uzman bir kişi eşliğinde…

ATV SAFARİ

Fillerle gezebileceğiniz gibi ATV safari turlarına katılarak Phuket'in doğal yaşamını, ormanlarını ve hayvanlarını keşfedebilirsiniz.

TEKNE TURU

Phuket'in olmazsa olmazı tekne turlarından en popülerleri Phi Phi Adaları ve Phang Nga Körfezi'ne yapılan turlar.

ŞNORKEL

Phuket'in etrafında bulunan mercan adalarına tekne turları ile giderek şnorkel yapabilirsiniz. Deniz altının büyüleyici dünyasını keşfetmek için harika bir fırsat!

KANO

Phang Nga bölgesinde çok sayıda mağara bulunuyor ve bu mağaraların giriş kısmı daracık olabiliyor. İşte bu noktada size de muhteşem bir kano deneyimi yaşatıyor. Tamamen yatış pozisyonunda geçtiğiniz mağaralardan sonra sizi muhteşem bir doğa karşılıyor.