Türkiye'de kışın tatil yapabileceğiniz yerler

SANDIKLI, AFYON

Afyon Sandıklı termal otel ve kaplıca otelleri ile Ege Bölgesinde en sık ziyaret edilen yerlerden birAntalyalya-Ankara karayolu üzerinde yer alan ve son yıllarda kış tatili rotalarının en çok ilgi gören yerlerinden Sandıklı, dışarıda yağan kara rağmen sıcacık sularda dinlenme imkanı sunan cazip bir kış tatili noktası. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları çamur banyoları ile ünlü. Sandıklı'nın şifalı sularının tarihin en eski dönemlerinden itibaren tedavi edici olduğu biliniyor. 2000 yıldır şifalı suları ile sağlık ve zindelik veren termal sular, 68 derecelik sıcaklığa ulaşıyor.

ULUDAĞ, BURSA

Bembeyaz görünümüyle Türkiye'de kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerleri arasında bulunan Uludağ, sayısız konaklama ve eğlence tesisiyle konuklarına hareketli ve eğlenceli bir tatil fırsatı sağlıyor. Türkiye'de 'kayak' denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, Bursa'nın 36 km. güneyinde yer alıyor. 1961'de milli park ilan edilen Uludağ'da tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktivitelerinden yararlanıyor. 15'i aşkın otel, 12 resmi konaklama tesisi var.

BALÇOVA, İZMİR

Tarihte 'Agamemnon Kaplıcaları' adıyla anılan ve 2500 yıldan bu yana şifa dağıtan Balçova'daki kaplıcalar, İzmir şehir merkezine yakınlığı nedeniyle kaplıcaya gelmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında. Kış tatili denince akla gelen bazı popüler tatil rotaları dışında pek bilinmeyen Balçova, sağlık Turizmi açısından Türkiye'nin en önemli yerlerinden. Hem kaplıca otellerin keyfini çıkarın hem İzmir'i keşfedin.

KIZILCAHAMAM, ANKARA

Muhteşem doğanın içinde, hem sağlıklı hem de keyifli bir kış tatili yapmak isterseniz gidebileceğiniz en nefis adreslerden birisi Kızılcahamam. Ankara'ya 80 km uzaklıkta, Ankara- İstanbul karayolu üzerinde yer alan Kızılcahamam, Roma döneminden kalma tarihi kaplıcalarıyla ünlü. Doğa yürüyüşleri için de oldukça uygun bir coğrafyaya sahip.

GÖNEN, BALIKESİR

Gönen Balıkesir'in bir ilçesi. Balıkesir'in doğayla iç içe bulunan kaplıcalarıyla adını duyuran şirin ilçesi Gönen, Milattan Önce 2. yüzyıla dayanan antik kaynaklarda da, sıcak su şehri anlamına gelen 'Thermi' adıyla anılıyor. '"Kaplıca şehri' ya da '"Şifa şehri' olarak tanınan Gönen, tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin bir mirasa sahip. Evliya Çelebi'nin de ünlü eseri Seyahatname'sinde Bursa kralı olan Mihaliç'in bu kaplıcalarda zaman geçirdiğini yazar. Gönen Balıkesir'e 104 km uzaklıkta Bursa-Çanakkale Yolu üzerinde yer alıyor.

ERCİYES, KAYSERİ

6 bin yıllık geçmişi ile Anadolu'nun en eski kentlerinden biri olan Kayseri, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş. Kentin simgesi Erciyes Dağı 3916 m. yüksekliğinde dev volkanik bir dağ. Kış sporları için oldukça elverişli şartlara sahip kayak merkezi ile Türkiye'nin önemli bir kış turizm merkezlerinden biri ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Profesyonel pistleri, muhteşem otelleri, mangal keyfi yapılan restoranları ve teleferiğiyle tam bir eğlence ve spor merkezi. Kayseri Erciyes kayak merkezi otelleri, buraya gelmekte ne iyi ettik dedirtecek hizmeti sunuyor. Ankara ve İstanbul'dan Kayseri'ye otobüs, tren yada uçakla ulaşılabilir.

SAPANCA, ADAPAZARI

Kış aylarında kafa dinleyebileceği sakin yerler arayanların uğrak noktası olan Sapanca ve Sapanca Gölü çevresi, özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunuyor. Sapanca Gölü etrafında yapacağınız yürüyüşler ve Maşukiye'nin muhteşem doğası ve temiz havası sizi kendinize getirebilir. İstanbul'a yakın kış tatili yerlerinden Sapanca'da her bütçeye hitap eden butik otel veya pansiyon var.

PAMUKKALE, DENİZLİ

Karşıdan bakıldığında devasa merdivenleri andıran görkemli travertenlerinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti ve termal otelleriyle de adından söz ettiren Pamukkale, kış tatili planlarının baş köşesini süslüyor. meşhur travertenlerin karşısında yer alan otelde dinlemek çok keyifli. Termal otel anlayışını Pamukkale'nin sağlık dolu şifalı sularında sunan Richmond Pamukkale Thermal yenilenerek 5 yıldızlı turizm tesisi haline gelmiş. Travertenlere 5 km uzaklıktaki Karahayıt, tıpkı Pamukkale gibi sıcak su kaynaklarına sahip bir bölge ve 5 bin yıldır şifa dağıtıyor.

Kış soğuklarından ve hastalıklardan bunalıp, işlere biraz mola verme zamanı geldiğinde çantanızı kapıp, sıcak kaplıca otelleri ya da kardan adamların havada uçuştuğu kayak tesislerine doğru yola çıkma şansını kaçırmayın. Kış tatili de en az yaz tatili kadar keyifli olabilir.