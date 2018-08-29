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Bacaklarınızı titretecek 9 çılgın köprü

İki kayalık tepenin arasında, azgın bir nehrin üzerinde veya uçsuz bucaksız bir ormanın tepesinde asılı duran ve sürekli sallanan köprüler... İşte bacaklarınızı titretecek 'dan Çin'e kadar dünyanın en tekinsiz köprüleri.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 13:24
Bacaklarınızı titretecek 9 çılgın köprü

HİNDİSTAN'DA AĞAÇLARIN ARASINDA BİR GEZİNTİ


Çok da korkutucu olmayan bir köprüyle başlayalım. Korkutucu değil diyoruz çünkü bu köprü 'daki bir otelin parçası ve de odalara gitmek için kullanılıyor. Yine de temkinli olmak lazım. Hele ki otel barında biraz fazla vakit geçirdiyseniz.

'DAKİ HÜSEYNİ KÖPRÜSÜ


Dünyanın en tehlikeli köprüsü ile tanışın. Bunu yapan mühendisin kesinlikle okula geri dönmesi lazım. Hüseyni Köprüsü'nün dünyanın en tehlikeli köprüsü olduğunu söyledik ama Kuzey Pakistan buna benzer köprülerle dolu. Turistik bir gezi düşünüyorsanız bir kenara not alın.

ENDONEZYA TARZI NEHİR KÖPRÜSÜ


Böyle bir köprüyü geçmek için usta sörfçüler veya kaykaycıların sahip olduğu türden bir denge yetisine sahip olmak gerekiyor. Peki ya bu çocuklar ne yapıyor? Aldırmayın, onlar her gün okula giderken bu yolu kullanıyorlar.

BATI YENİ GİNE'DEKİ MUHTEŞEM ASMA KÖPRÜ


Baliem nehrinin azgın suları üzerinde kurulu olan bu asma köprüyü adımlarken sadece karşıya geçmiyor, aynı zamanda tırmanıyorsunuz. Evet, köprü yokuş yukarı gidiyor.

BREZİLYA'NIN YAĞMUR ORMANLARINDA TİTREK ADIMLAR


Pirenopolis'teki bu köprü adeta ormanın bir parçası haline gelmiş. Üzerinden geçerken bacaklarınıza oldukça fazla iş düşecek, hatta bazen havada serbest salınıma bile geçeceksiniz.

HİMALAYALAR'DA ÇILGIN SELFİE?

Alkışlar bu korkutucu köprünün ortasında durup, böyle bir fotoğraf çekmeyi akıl eden çılgın dostumuza gelsin. İşte cesaret budur!

AVUSTURYA'DA UZAYA ÇIKAN KÖPRÜ


Geçmenin cesaret istediği titrek asma köprüler bazen Avrupa'nın orta yerinde de karşımıza çıkabiliyor. Aynen dağ havası koklayarak karşıya geçebileceğiniz 'daki bu köprü gibi…

NİMBUS DAĞI, ABD



Bu kadar yüksekte ve böylesine sallanan bir köprüyü tarif etmek için tek bir söz biliyoruz: Şaka gibi. Adımlarınıza dikkat edin ve kafanıza çarpan bulutların keyfini çıkarın!

EVEREST'İN BUZ KÖPRÜLERİ



Bu köprüler bölgede yaşayan ve dağcılara rehberlik yapan Şerpalar tarafından her yıl buz yarıklarının üzerine kuruluyor ve Everest macerasına atılan insanların yaşadığı en zorlu tecrübelerden biri olarak kabul ediliyor. Dondurucu soğuk eşliğinde, dolu bir sırt çantası ve ayakta kramponlarla geçildiğini de unutmayın.

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