Tarih kokan Fransa şehri: Bordo

AY LİMANI

Akitanya Bölgesi'nin başkenti Bordo, tarihi bir liman şehri olması dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor. Garonne Irmağı kıyısında yer alan limanın şekli aya benzediği için kentin bir diğer adı "Ay Limanı". Garonne Nehri kıyısında yapacağınız gezi size şehrin güzel siluetini gösterecek.

BÜYÜK BORDO TİYATROSU

Altın renkli ahşap tavanı ile ünlü olan bina, Fransız Devrimi'ne kadar ülkenin en büyük tiyatrosu olma özelliğini korumuştur.

BOURSE MEYDANI

Bourse Meydanı yeni saray için kraliyet meydanı olarak 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Meydanda estetik yapıları ve ışıklandırmaları ile ünlü mimari yapılar ve Su Aynası (Miroir d'Eau) bulunuyor. Su Aynası, yaz aylarında gündüz eğlenebileceğiniz, akşamları ise eşsiz bir manzara izleyebileceğiniz nitelikte.

PIERRE KÖPRÜSÜ

Garonne Nehri üzerine inşa edilen ilk köprü Pont de Pierre, Napolyon'un isteği üzerine 1822 yılında inşa edilmiştir. Köprü, Napolyon'un (Napoléon Bonaparte) ismindeki harf sayısı sebebiyle 17 kemerden oluşuyor.

SAINT-ANDRé KATEDRALİ

Saint André Roma Katolik Katedrali, Fransa'nın en önemli ulusal anıtlarından biri. Kraliçe Éléanore'un evlendiği katedralde eşsiz resimler, vitray camlar ve zarif bir mimari ile karşılaşacaksınız.



DUNE DU PILAT

Şehre 1 saat uzaklıktaki Dune du Pilat, tam anlamıyla bir doğa harikası. Ormanın arasından sıyrılan kum tepesinde, yürüyüş yolları ve merdivenler mevcut. Atlantik Okyanusu'nu seyrettiğiniz bu çöl, size alışkın olmadığınız bir deneyim yaşatacak.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/bordeaux