Manisa'da gezilmesi gereken tarihi yerler

TARİHİ KULA EVLERİ

Şehrin en kalabalık ilçelerinden biri olan Kula, şehre gelen turistlerin de gözde adreslerinden biri. İzmir- Ankara yolu üzerinde bulunan şehir, Tarihi Kula Evleri ile adından söz ettiriyor. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan bu evler, 18 ve 19. yüzyıldan bu yana ayakta duruyor. Bu şirin evler, ahşap süslemeleriyle de dikkat çekiyor.

AİGAİ ANTİK KENTİ

Manisa'nıın Yunusemre ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 49 kilometre uzaklıkta kalan Aigai Antik Kenti, Heredot'un bahsettiği 11 Ailois kentinden biri olarak biliniyor. Tarihi kökeninin Bergama Krallığı dönemine kadar uzandığı düşünülen antik kent, Roma döneminde bir ticaret merkezi haline dönüşmüş.

THYATEİRA (AKHİSAR – TEPE MEZARLIĞI)

Lidya döneminde yapıldığı düşünülen Thyateira (Akhisar – Tepe Mezarlığı), Antioküs'ün yenilgiye uğramasından sonra Selevküslerin eline geçmiş ve Bergama Krallığı'nın bir parçası olmuş. Günümüzde Akhisar şehir merkezinde antik Thyateira'ya ait bazı tarihi kalıntıları görmek mümkün. Ayrıca İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri de burada bulunuyor.

MANİSA MÜZESİ

Ören yerlerinden çıkan eserlerin sergilendiği Manisa Müzesi, Muradiye Camii'nin batısında, külliyenin medrese ve imarethane bölümlerinde yer alıyor. Arkeolojik eserlerin sergilendiği imarethane bölümünde: Bronz Çağ'dan Bizans dönemi sonunda kadar ki zaman dilimine ait heykel, toprak kap, büst, takı gibi eserler görülebiliyor.