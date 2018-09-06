Orta Doğu'nun yeni gözdesi Katar

KATAR'IN RENKLİ OTANTİK PAZARI: SOUQ WAQİF

Prontotour'un Doha turu kapsamında gezilecek yerler arasında ilk sırada bulunan Souq Waqif, şehrin otantik çarşısı. 100 yıllık çok eski bir geçmişe sahip olan çarşıda dilediğinizce alışveriş yapabilirsiniz.

Eski Pazar olarak da bilinen Souq Waqif'te çeşit çeşit takılar, süs eşyaları, yöresel kıyafetler renkleriyle misafirleri büyülüyor. Ayrıca kurulan tezgahlardaki sokak lezzetlerini de deneyimleyebilirsiniz.

TARİHİN TANIĞI: İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Tur kapsamında uğranacak en özel yerlerden biri olan İslam Eserleri Müzesi, 7. ve 19. yüzyıl dönemlerinden kalma İslam eserlerini görebileceğiniz harika bir müze. Beş kattan oluşan ve 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan müze içerisinde eski el yazmaları, seramik ve ahşap eserler sergileniyor. Müze ziyaretçilerin rahatça gezilebileceği şekilde planlanmış. Böylece müze içinde görmek istediğiniz her yere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Müzede ayrıca Osmanlı dönemi izlerine de rastlamak mümkün.

ÇÖLÜN İNCİSİ: THE PEARL QATAR

Doha'da yapay bir ada olan The Pearl Qatar yani İnci Adası, Katar'ı dünyanın en zengin ülkeleri arasında gösteren ve tur kapsamında ziyaret edilecek bir başka yapı. 3 yılda tamamlanmış olan bu yapay adanın ülkeye maliyeti milyonları bulmuş. Ada üzerinde çok sayıda lüks restoran, kafe, alışveriş merkezi ve bina bulunuyor.

EĞLENCENİN MERKEZİ: KATARA KÜLTÜR KÖYÜ

Tur kapsamında gezilecek en keyifli yerlerden olan Katara Kültür Köyü, bölgenin mimari mirasının yenilikçi bir yorumu. Bu özel yapının etkileyici tiyatroları, galerileri ve performans mekanları yıl boyu konserler, gösteriler ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Doha siluetinin muhteşem manzaraları eşliğinde, çeşitli restoranların ve pazarların yer aldığı kordonda yapacağınız yürüyüşte, unutulmaz fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz