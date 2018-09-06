Vizesiz, ekonomik ve yakın… İşte Üsküp gezi rehberi

TAŞ KÖPRÜ

Üsküp küçük ve bir o kadar da çok güzel bir şehir. Yahya Kemal'in doğduğu şehirde görmeniz gereken yerlerden biri Taş Köprü'dür. Üsküp'ün simgesi olan Taş Köprü, 220 metre uzunluğa ve 6 metre genişliğe sahiptir. Osmanlı köprüsü olan Taş Köprü'nün adı Fatih Sultan Mehmet Köprü olarak da anılıyor. Fatih Sulan Mehmet tarafından tarihi tam bilinmese de 1451-1469 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Mimarı Mimar Sinan olarak söylenen köprü, 1944'te Naziler tarafından patlatılarak yıkılmak istenmiş ancak şehrin kurtulmasıyla ayakta kalabilmiş.

BÜYÜK İSKENDER HEYKELİ

Üsküp'ün birçok noktasında Büyük İskender'in heykeli bulunuyor. Aslında sadece Makedonya'da değil, Arnavutluk'ta da Büyük İskender heykelleri ile karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni her iki ülke de Büyük İskender'i kendi kahramanları görüyor. Makedonya Meydanı'nda bulunan heykelde İskender, atın üzerinde elinde kılıçla, Taş Köprü'nün diğer yakasındaki babası Philip'in heykelini selamlamaktadır. Heykel, Makedonya'nın bağımsızlığının 20. yılına özel olarak Floransa'da yaptırılmıştır.

DAVUT PAŞA HAMAMI

Hamam kültürünün Osmanlı'da çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Üsküp'te de ziyaret edebileceğiniz Davut Paşa Hamamı tarihi mekanlardan biri. Günümüzde sanat galerisi olarak kullanılan bu hamam, ismini aldığı Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Taş Köprü'nün yanında bulunan bu hamam, dış cephesiyle tarihi yansıtan ve Üsküp'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan biridir.

ÜSKÜP KALESİ

Üsküp'te görmeniz gereken bir diğer yer de Üsküp Kalesi… Şehrin en eski eserlerinden olan kalenin 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Burası Evliya Çelebi'nin meşhur Seyahatname'sinde de bahsi geçiyor. Şehri kuşbakışı olarak görebileceğiniz en iyi noktaların başında gelen Üsküp Kalesi'nden harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

ESKİ PAZAR

Eski Pazar, Üsküp'te tarihi yaşatan bir yer. Osmanlı'nın izlerini görebileceğiniz bir mekan olan Eski Pazar; iki katlı yapılar, Arnavut Kaldırımlar, karşılıklı minik dükkanlar ve lokantalarla süslü. Sokaklardaki dükkanlarda alışveriş yapabilir, lokantalarda yemek yiyebilirsiniz. Bu arada lokantalarda Boşnak köftesi ile ıspanaklı Üsküp böreğini mutlaka denemelisiniz.

ÜSKÜP'TE NE YENİR?

Üsküp, mutfağıyla Türk misafirlerinin damak tadına çok uygun bir şehir. Şehirde börek ve köfte gibi lezzetler öne çıkıyor. Ayrıca ıspanaklı Üsküp böreği de denemeniz gereken lezzetlerden.