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hakkında bilinmesi gerekenler

, 'de yer alıyor. Mağarayı özel kılan ise sahip olduğu doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Peki Kaklık mağarası hakkında bilmeniz gerekenler neler? Detaylar haberde...

Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:35
Kaklık Mağarası hakkında bilinmesi gerekenler

KAKLIK MAĞARASI NEREDE?


, 'nin Honaz ilçesine bağlı aynı adlı mahallede yer alan bir mağaradır. Denizli-Ankara karayolu yakınında bulunan mağara, il merkezine de 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

KAKLIK MAĞARASI'NA NASIL GİDİLİR?


Kaklık Mağarası, Denizli il merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alır. Honaz ilçesindeki Kaklık mahallesinin 3 kilometre doğu yönünde bulunan mağaraya düzenli olarak gerçekleştirilen minibüs seferleriyle ulaşmak mümkün.

KAKLIK MAĞARASI'NIN ÖNEMİ NE? HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİYOR?


Pamukkale'deki travertenlere benzer yapılara burada da rastlamak mümkün. Mağara içinde bol miktarda termal su bulunuyor. Mağarada sarkıtlar da dikkat çekici bir görüntüye sahiptir. Kaklık mağarasındaki suyu bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte.

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Kaklık Mağarası hakkında bilinmesi gerekenler
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