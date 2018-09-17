Türkiye'nin en iyi trekking rotaları

BALLIKAYALAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar, antrenmanı olmayanlar için pek de kolay bir parkur değil. Bütün bir parkurun kayalardan oluştuğu bu bölgede kimi zaman yan geçişler de yapılabiliyor. Başta ve sonda olmak üzere 2 şelaleye sahip vadi, yürüyüşe ayrı bir keyif de katıyor. Ayrıca vadi girişinde bulunan kaya duvarları, tırmanışa meraklılar için oldukça güzel bir eğitim alanı olarak kullanılıyor.

TERKOS GÖLÜ

İstanbul'a 40 km mesafede bulunan Terkos Gölü, Kemerburgaz sınırları içinde yer alıyor. 2 önemli parkura sahip olan bölgede Ormanlı Köyü'nden başlayan yol için Orman Müdürlüğü'nden izin almak gerekiyor. Köyden Karadeniz'e doğru uzanan yol, deniz ve ormanın muhteşem birleşmesiyle tercih ediliyor. Diğer parkur ise Balaban Köyü'nden başlayarak devam ediyor. Burası pek çok farklı patikadan oluşuyor. Bahar aylarında rengarenk çiçeklerle kaplanan bu patikaları yürümek oldukça rahat.

İNCEĞİZ KÖYÜ

Çatalca'ya 4 km mesafede bulunan İnceğiz Köyü, ilerisinde bulunan kayalıklara oyulmuş mağaralarla tanınıyor. Buranın bir diğer özelliği ise, Kemal Sunal'ın filmlerindeki mağara sahnelerinin pek çoğunun burada çekilmiş olması. Bu nedenle halk, bu yerlere Kemal Sunal Mağaraları da diyor. Genelde birkaç katlı olan bu yerler, geçmişte konut veya tapınak olarak kullanılmasıyla biliniyor. Yürümesi çok kolay ve keyifli olan parkurda, mağaraların altından geçen yolu yürüyüp daire çizerek başlanılan noktaya geri dönülmesiyle de her yaştan doğa severe hitap ediyor.

SU DÜŞEN ŞELALESİ

Yalova'nın Üvezpınar Köyü'nde bulunan Su Düşen Şelalesi, doğa severlerin gözde trekking noktalarından. Oldukça rahat bir parkur olan yer, yaz aylarında yerli ve yabancı gezginlerle doluyor. Yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşle ulaşılan şelalelerin manzarası fotoğraf çekmeyi sevenlerin keyifle ayrılmasını sağlıyor. Çok çeşitli bir faunaya sahip ormanda, piknik alanları da bulunuluyor.

UÇMAKDERE

Uçmakdere, Tekirdağ sahil yolunda bulunuyor. Yolu biraz bozuk olan yerdeki jeolojik oluşumlar oldukça değişik. Geçmişte oldukça önemli bir şarap üretim alanı olan köy, eski hareketliliğini kaybetmiş durumda. Yine de hala şarap üretiminin devam ettiğini söylemek gerekiyor. Otantik görüntüsünü kaybetmeyen köyden tepelere doğru çok sayıda patika bulunuyor. Bu yerlerde oldukça keyifli ve farklı zorluklarda yürüyüşler yapılabiliyor. Ayrıca meraklılarına, hava şartları uygun olduğu takdirde yamaç paraşütü yapma imkanı da sunuluyor.

DUPNİSA MAĞARASI

Kırklareli'nde bulunan Dupnisa Mağarası, İğneada'ya olan yakınlığıyla biliniyor. Turizme açık olmadığı dönemlerde yarasaların önemli yaşam alanlarından biri olan yer, daha sonra yapılan ışıklandırmalarla birlikte yaşam alanı olmaktan çıkıyor. Alt ve üst mağara olarak ayrılan alanda, alt mağara oldukça uzun. Her iki kısımda da görülecek çok sayıda sarkıt ve dikitler bulunuyor. Ancak mağaraya giden yolu kesen bir derenin bulunduğunu da hatırlatalım. Mevsime göre su seviyesi değişen bu dereyi araçla geçmek zor olduğu için, burada inip yürümekte fayda var.