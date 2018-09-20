Keşfedilmesi gereken yer Arnavutluk

TİRAN

1617 metre yükseklikteki Dajti dağlarının eteğinde yer alan Tiran, Arnavutluk'un başkenti ve 800 bini aşan nüfusuyla en büyük şehridir. Bu şehir, 1614 yılında İşkodra Valisi Süleyman Paşa tarafında kurulmuştur. Günümüzde birçok alanda isminden bahsettirmeyi başarmıştır. Kültür turizmi sevenler için oldukça cezbedici bir yerdir. Buraya yolunuz düşerse; Ulusal Tarih Müzesi, Opera Binası, İskender Bey Meydanı, Ethem Efendi Camii, Saat Kulesi, Vatan Şehitleri Caddesi ve Hatta Enver Hoca Piramidi gibi turistik yapıları mutlaka ziyaret edin.

BERAT

Ülkenin güneyinde yer alan Berat, gezilip görülmesi gereken tarihi bir şehirdir. Bu şehir, 2400 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Safranbolu'ya gitmişseniz burada pek yabancılık çekmezsiniz. Çünkü tarihi yapıları ve özellikle evleri birbirine çok benzerdir. Şehrin ortasında Osumi nehri geçmektedir. Nehrin bir kenarında Müslümanlar diğer tarafında Hristiyan mahallesi bulunmaktadır.

Berat şehrin eski bölgesi, 2008 yıllında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Buraya yolunuz düşerse Ulusal Etnografya Müzesi, Halveti Tekkesi, Kutsal Üçlü Kilisesi, Kurşunlu Cami, Hünkâr Cami, Saat Cami ve Bekârlar Cami gibi turistik yerleri gezmeden geri dönmeyiniz.

KRUJA

Ülkenin orta kesiminde yer alan Kruja, gezilip görülmesi gereken önemli bir kenttir. Burada Osmanlı Dönemine ait birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Yolunuz buraya düşerse ilk başta şehrin simgesi olan Krujë Kalesini ziyaret edin.

Daha sonra kale içerisinde yer alan İskender Bey Müzesi'ni gezin. Yine kale girişinde bulunan Eski Osmanlı Çarşısını gezip alışveriş yapın. Burada sevdiklerinize hediye alın. Bunlar dışında şehirde bulunan Murad Bey Cami ve Kruja Bektaşi Tekkesi gibi turistik yerleri de gezip şehir turunuzu bitirebilirsiniz.

DURRES

Başkent Tiran'ın 33 kilometre batısında yer alan Durres veya diğer ismiyle Dıraç, 300 bini aşan nüfusuyla ülkenin en büyük 2. kenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük liman kentidir. Bu kent, köklü tarihi, bakir doğası ve harika plajlarıyla yıl boyunca çok sayıda turist çekmektedir.

Buraya yaz aylarından gelip muzzam palajlarında deniz keyfi yaşarken öte taraftan şehir sınırlarında yer alan FatihCami, Tarihi Ortodoks Kilisesi, Eski Kale, Amfitiyatro, Kral Zog Villası, İskender Bey Heykeli, Dıraç Arkeoloji Müzesi gibi turistik yerleri de gezmeyi ihmal etmeyin.

VLORE

Adriyatik Deniz'indeki Vlore Körfezinde yer alan Vlore veya diğer ismiyle Avlonya, Ülkenin en büyük 2. liman şehridir. Aynı zamanda tarihi olarak en eski şehirlerinden biridir. Bu şehir, MÖ 6. yüzyılda Antik Yunanlılar tarafında kurulmuştur. Tarih boyunca birçok uygarlık ve topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle şehirde birçok tarihi kalıntı bulunur.

Bunun dışında Arnavutluk, 1912 yıllında burada bağımsızlığını kazanmıştır. Bu nedenle bağımsızlık şehri unvanı da almıştır. Tabi bütün bunlar dışında şehir yaz ve deniz turizmi ile bilinmektedir. Yaz aylarında dünyanın birçok yerinde insanlar buraya deniz, kum ve güneş için akın eder. Konaklamak için harika yerler bulunur. Sevdiklerinizle birlikte buraya gelip harika bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz.

ELBASAN

İşkomi Nehri'nin yanında yer alan Elbasan veya diğer adıyla İlbasan, yaklaşık 240 bin nüfusuyla ülkenin 3. büyük şehridir. Ayrıca önemli bir Osmanlı kentidir. Osmanlı Devleti Arnavutluk'ta ayak bastığı ilk şehir burası olmuştur.

Bu nedenle burada birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Özellikle Osmanlılardan kalan Yuvarlak kiremitli evleriyle bir Anadolu şehrini andırmaktadır. Buraya yolunuz düşerse Sultan Cami, Nazire Cami, Kral Cami ve Elbasan Kalesi gibi tarihi yapıları mutlaka gezip görün. Ayrıca buraya kadar gelmişken Elbasan Tavasını yemeden geri dönmeyiniz.

İŞKODRA

Ülkenin kuzeyinde yer alan İşkodra, M.Ö. 4. yüzyıla dayanan geçmişiyle ülkenin en eski yerleşim yeridir. Aynı zamanda önemli bir sanayi ve kültür merkezidir. Bu şehirde başta Osmanlı ve Yunan uygarlığı olmak üzere birçok uygarlık ve topluluk burada hakimiyet kurmuştur.

Bu nedenle şehirde birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Buraya yolunuz düşerse ilk olarak şehrin sembolü olan 3 bin yıllık tarihli Rozafa Kalesi, daha sonra şehrin kalbi olarak anılan Kolë Idromeno Caddesi'ni gezin. Bunlar dışında Tarih Müzesi, Osmanlı Hapishanesi, Dilaver Paşa Evi, St. Stephen Katedrali, Fatih Sultan Mehmet Camii ve Kurşunlu Cami gibi tarihi yapıları gezip görün.

SARANDA

Ülkenin güneyinde yer alan Saranda, Yunanistan sınırına oldukça yakın olup deniz turizmi ile popüler olan bir şehirdir. Başkent Tiran'a yaklaşık 300 km uzaklıkta bulunur. Buraya yaz aylarında çok sayıda turist akın eder.

Buraya gelip sevdiklerinizle birlikte deniz, kum ve güneş üçlüsünü doyasıya yaşayabilirsiniz. Bizim Marmaris veya Bodrum tadında bir tatil için bu şehri seçebilirsiniz. Ayrıca yolunuz buraya düşerse şehir yakınlarında yer alan ülkenin en büyük açık hava müzesi olarak bilinen Butrint Antik Kenti'ni de gezip görün derim. Bu Antik Kent aynı zamanda Unesco koruması altında bulunuyor.