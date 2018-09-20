Türkiye'nin en görkemli kalesi: Zilkale

TARİHİ BİR GÖRKEM

Doğu Karadeniz'in zenginliklerinden biri olan Zilkale efsanesi, nerede olursa olsun kesinlikle görmek için yollar aşabileceğiniz kadar güzel. Fakat bu kale, en çok Rize'nin doğasına yakışıyor. Bizim hayran kaldığımız bu yapı, biz hayran kalalım diye kurulmamış tabii. Burası Trabzon İmparatorluğu'nda bir gözetleme kulesiymiş. Osmanlı'nın fethinden sonra kale, askeri amaçla kullanılmış. Yapım tarihi tam olarak bilinmese de 14.yy. yapısı olan kale, sarp dev bir kaya üzerine kurulmuş. Fırtına Deresi'nin çevrelediği bu kale, dereden 100 metre yükseklikte bulunuyor. Çamlıhemşin çat yolu üzerinde bulunan Zilkale'yi çok uzaklardan da görebiliyorsunuz. Kalenin kemerli pencereleri ve mazgal delikleri ona gizemli bir hava da katıyor. Kaleden muhteşem manzarayı izlemek ise çok zevkli. Sanki kale, manzara izlemek için kurulmuş gibi. Başka bir yerden manzarayı bu kadar net izlemek neredeyse mümkün değil.

ZİLKALE NEREDE?

"Zilkale'ye nasıl gidilir?" sorusunun cevabına geldi sıra. Zilkale, Çamlıhemşin'in 12 km güneyinde, Fırtına Vadisi'ndeki bir geçide hakim yüksekçe bir tepe üzerinde. Rize sınırlarına geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir konumda yani. Zilkale Rize'ye 78 kilometre uzaklıkta. Merkeze uzak olsa da ulaşılabilir rahat yollarıyla buraya gitmemek için bahaneniz yok. Çamlıhemşin'in çıkışında sağa doğru devam ederseniz Zilkale yönüne girmiş olursunuz. Fırtına deresi yolunu takip ettiğinizde, karşınıza çıkacak Zilkale Köyü Yolu'na sapmalısınız. Buraya ulaşmak hiç sıkıntılı görünmüyor fakat yol asfalt değil. Arnavut kaldırım yolda ilerlerken dikkatli olmanızda yarar var.

ZİLKALE'DE KONAKLAMA

Konaklamadan önce, Zilkale çevresinde çay ve kahve keyfi yapacağınız kafelerin bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Yani doğanın kucağında olan bu kaleye eşlik eden çay bardakları da var. Çevrede Zilkale otelleri bulunuyor. Fakat burada seçeneklerin çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğiz. Kalenin birkaç kilometre uzağında konaklamanız mümkün. Çamlıhemşin Yolu üzerinde birçok konaklama yeri bulabilirsiniz.

ZİLKALE'DE YAPMANIZ GEREKENLER

- Zilkale'ye gitmişken, arabayla ulaşabileceğiniz Palovit Şelalesi'ne de uğrayabilirsiniz. 6 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, en az kale kadar büyüleyici.

- Ayder Yaylası Zilkale arası 30 kilometre. Ayder Yaylası'na geldiyseniz Zilkale'ye, Zilkale'ye geldiyseniz Ayder'e uğramalısınız. Yol oldukça virajlı. Bunun için yarım saat sürecek yolu 45-50 dakikada tamamlayabilirsiniz.

- Zilkale Çamlıhemşin yaylalarına da çok yakın. Kale'den izleyeceğiniz Fırtına Deresi ve yaylaları yerinde görebilirsiniz.