Zagreb hakkında bilinmesi gerekenler

ZAGREB NEREDE? ZAGREB KENTİNE NASIL GİDİLİR?



Zagreb, Hırvatistan'ın iç kesiminde yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Zagreb, Belgrad'a 393, Budapeşte'ye 344, Viyana'ya ise 372 kilometre uzaklıkta. Venedik de Zagreb'e 379 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla kent, pek çok önemli Avrupa şehrinin tam ortasında yer alıyor.

Zagreb'e İstanbul'dan uçakla ulaşmak mümkün. Bunun dışında 1.342 kilometrelik mesafeyi otomobille de katetmek mümkün. Bu da 14 saatlik yorucu bir seyahate takabül etmekte.

ZAGREB TARİHİ HAKKINDA BİLGİLER



Zagreb'den ilk defa 11. yüzyıl kaynaklarında bahsedilmekte. Ancak bölgede 1. yüzyıldan kalma yerleşimlere rastlanmıştır. Zagreb, aslında Kaptol ve Gradec adlı iki farklı kentin birleşmesiyle meydana gelen bir kent. Bu açıdan Budapeşte'ye de benzetmek mümkün.

Tarih boyunca bu iki kent sürekli birbiriyle güç mücadelesi içinde olup çatışmıştı. 1242 yılında da Cengiz Han'ın orduları tarafından istila edilip yakılan kent sonrasında yeniden inşa edildi. 1699 yılında kentin ilk üniversitesi açılırken bu aynı zamanda bölge için de bir ilk demekti. Uzun yıllar Macarların yönetiminde olan kent, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı ve ardından kurulan Yugoslavya'nın da bir parçası oldu.