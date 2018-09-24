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'ye özgü hakkında bilinmesi gerekenler

, 'de yetişen ve sadece bu yöreye özgü bir bitkidir. Endemik bir tür olan ters lale, yöreyle özdeşleşmiş konumdadır. Peki ters lale tam olarak nerelerde yetişmekte? Özellikleri nedir? İşte ters lale hakkında bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 13:51
Hakkari'ye özgü ters lale hakkında bilinmesi gerekenler

TERS LALE NERELERDE YETİŞİYOR?
'ye özgü bir bitki olan , il merkezinde ve ilçesinin yüksek yerlerinde yetişmekte. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunmakta olan ters lale, Hakkari'nin ilçesinde de görülmektedir.

TERS LALENİN ÖZELLİĞİ NE?
Ters lale ya da Latince adıyla Liliacea familyasına dahil olan Fritillaria cinsinin genel ismidir. Bu isim çiçeklerinin laleye benzemesinden ancak onun aksine aşağıya eğik olmasından dolayı verilmiştir. Uzunluğu 90 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Bu da ters laleye heybetli ve gösterişli bir hava katar.

Ters lale, soğan, yumru ve rizom gibi toprak altı organlara sahip olan geofit bitkileri diğer birçok kullanımlarının yanı sıra ilkbaharda ve sonbaharda açan narin, gösterişli ve güzel çiçekleri nedeniyle süs bitkisi yönünden büyük bir öneme sahiptir.

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Hakkari'ye özgü ters lale hakkında bilinmesi gerekenler
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