İstanbul'da koşu yapılacak en iyi yerler! İstanbul koşu parkuru yerleri

Açık alandaki oksijen yoğunluğunun miktarı ve sağlık için iyi geldiği düşünüldüğünde açık hava koşuları da son derece yararlı bir aktivite olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da zaman ve mekan fark etmeksizin koşu sporuyla ilgilenen vatandaşlar da koşu parkuru konusunda yoğun bir araştırma içerisinde. İster keyif için olsun isterse antrenman için olsun İstanbul'da birbirinden güzel koşu parkuru bulunuyor.

İŞTE İSTANBUL'DA KOŞU YAPILACAK EN İYİ YERLER

Belgrad Ormanı. Listenin ilk sırasında yer verdiğimiz Belgrad Ormanı, koşu ya da yürüyüş açısından İstanbul'daki en iyi yerlerin başında yer alıyor. Ormanın içerisinde yer alan Neşet Suyu Parkuru başlangıç ya da ileri seviye demeden herkesin koşabileceği bir parkurdur. Suadiye – Feneryolu Sahil Yolu: Listenin ikinci sırasında Anadolu Yakası'nın en iyi koşu yapılacak yeri bulunuyor. Özellikle hafta sonları büyük ilgi gören Suadiye – Feneryolu Sahil Yolu'nun en çok kullanılan kısmı 6 km'lik bir uzunluğa sahip. Bahar aylarında her saat koşu için ideal bir zaman dilimiyken, yaz aylarında ise erken saatler tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise öğle saatlerinde yaşanan sıcaklıktır. Denize sıfır oluşu ve Caddebostan sahili ile iç içe oluşu nedeni ile yoğun ilgi gören yerlerden birisidir. Zeytinburnu – Bakırköy Sahil Yolu: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Zeytinburnu – Bakırköy Sahil Yolu, keyifli parkurlarından bir tanesidir. 8 km'lik koşu ve yürüyüş yapabileceğiniz bir parkura ev sahipliği yapan Zeytinburnu – Bakırköy Sahil Yolu, deniz kenarında olması ve araçlardan uzaklığı ile listemizde 3. Sırada yer alıyor. Balat Sahili: Atatürk ve Haliç Köprüleri arasında 3 km'lik nispeten kısa bir parkura ev sahipliği yapan Balat Sahili, özellikle sabah saatlerinde keyifli bir koşu rotasıdır. Denize sıfır olması ile dikkat çeken Balat Sahili'ni koşu için seçtiğinize pişman olmayacaksınız. Maçka Parkı: Beşiktaş'ta yer alan Maçka Parkı, şehir içindeki en ideal parkurlardan birisidir. Özellikle hafta sonu yoğunluk yaşansa da haftanın her günü koşu rotanız için tercih edebileceğiniz doğru yerlerden birisidir. Yıldız Parkı: Başlangıç ve orta düzeyden ziyade ileri düzey antrenmanlar için tercih edebileceğiniz Yıldız Parkı, son derece sağlam bir kros parkuru içeriyor. Gün içerisinde hemen hemen her saatte tercih edebilirsiniz. Fenerbahçe Parkı: Listemizin 7. Sırasında İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Fenerbahçe parkı yer alıyor. Ağaçların altında bir koşu yapabileceğiniz son derece keyifli bir yer olan Fenerbahçe Parkı, hafta sonları kalabalık olabiliyor. Anadolu Yakası'nda oturanlar için Fenerbahçe Parkı son derece keyifli bir koşu-yürüyüş mekanıdır.