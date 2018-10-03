Avustralya nereler gezilir? Avustralya'da gezilecek yerler listesi

Avustralya'da gezip görebileceğiniz muhteşem güzelliklerden birkaçını sizler için derledik.

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1. Blue Mountains

Eğer doğayla iç içe olmayı seviyorsanız Blue Mountains tam size göre. New South Wales eyaletinde yer alan Blue Mountains Sydney'den yalnızca 1,5 saat uzaklıkta. Burayı gezmek için yalnızca 1-2 gün yeterli olacaktır. Buraya geldiğinizde elbette Wentworth Şelaleri'ni ziyaret ettiğinizden emin olun. Wentworth Şelaleri'nde büyüleyici şelale manzaraları eşliğinde biraz yürüdükten sonra Üç Kızkardeş kayaları bekliyor olacak. Bu ünlü kaya oluşumlarını kartpostallarda sıkça görmüşsünüzdür.

Echo Point'e ulaştığınızda burada sizleri muhteşem bir manzara bekliyor olacak. Lincoln Kayaları'nı da mutlaka görmeniz gerekiyor. Çünkü burada günbatımını da izleyebilirsiniz.

2. Bathurst

Bathurst Avustralya'da ülkenin iç kısmında yer alan en eski şehirdir.

Avustralya Fosil ve Mineral Müzesinde T-Rex'i ziyaret edin, Kampos'tan bir fincan kahve alın ve Machattie Parkı'nın içinden geçerek Darvin'in 1836'daki ziyareti anısına yapılmış hatıra tabelasını görün. Doğal güzellikler ilginizi çekiyorsa Jenolan Mağaraları'nı mutlaka ziyaret edin.

3. Sydney

Sydney Avustralya'daki en büyük şehirdir. Güzel plajlar, eğlence aktiviteleri ve güzel yemeklerle dolu bu şehri mutlaka görmelisiniz. Bondi Sahili'nden Cooge Sahili'ne yapacağınız keyifli bir yürüyüş belki de Sydney'deki en rahatlatıcı aktivitedir. Bu bölgede kum ve taşlı sahilleri bir arada görmek mümkündür. Şehre bir de kuşbakışı bakmak istiyorsanız Sydney Kulesi tam size göre. Yüksekliği 268 metre olan Sydney kulesinde yemek de yiyebilirsiniz.

4. Byron Koyu

Byron Avustralya'da turistlerin gözde bölgelerindendir. Sahilin ardındaki bölgelere bakarsanız burada saklı değerli taşlar bulabilirsiniz. Sayısız şelale, dağlara doğru yüzme bölgeleri ve yürüme alanları bu şehri daha da güzel hale getirir. Minyon Şelaleri'nde bir yüzme molasının ardından güneşin doğuşunu izlemek için Mt Warning'in tepesine çıkabilir, ardından Killin şelalerinde yüzerek son olarak Natural Arch'a doğru bir yürüyüş yapabilirsiniz.

5. Melbourne

Melbourne'de hava durumu pek çok gün farklılık gösterir, bir gün dolu yağarken ertesi gün güneş açabilir, başka bir günü ise rüzgarlı geçirebilirsiniz. Burası etkinlik, fuar, müzik konserleri veya gösterileri açısından oldukça canlı bir şehirdir. Pek çok güzel yemek yapan restoran ve cafeleri de Melbourne'ü gezilmesi keyifli hale getiren etkenlerdendir.

6. Sunshine Coast

Sunshine Sahili, Avustralya'nın en güzel sahillerindendir. Sahil boyunca güzel cafeler ve butikler görebilirsiniz.