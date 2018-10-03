Bali'de nerede kalınır? Bali'ye giderken alınması gerekenler

2018 yılı itibarıyla henüz Türkiye'den Bali'ye aktarma yapmadan, direkt olarak uçmak mümkün değil. Adaya bir ya da birden fazla kez aktarma yapılarak ancak ulaşılabiliyor.

Türkiye – Singapur arası uçuş süresi 10 saat. Singapur – Denpasar arası ise 2 saat. Bu da aktarma süreleri hesaba katılmadığında yalnızca 12 saat boyunca havada vakit geçirilmesi gerektiğini anlamına geliyor.

Bali'de kaç gün kalınması idealdir?

Bali seyahatinde öncelik doğanın keyfini çıkarıp yorgunluk ve stresten kurtulmak olmalı. İlk 1-2 günü buna ayırdıktan sonra ufak bir keşif yolculuğuna çıkılabilir. 2-3 gün rehberli tura katılmak ideal olanıdır. 1 gün ise mutlaka başıboş bir şekilde takılmak, masaj yaptırmak şehir hayatının büyün yorgunluğunu alıp götürmeye birebirdir. Bu etkinlikler için en az 10 güne ihtiyaç vardır.

Bali'de nerede kalınır?

Ubud: Bu bölgenin bileşenleri eşi benzeri görülmemiş manzaralar ve yağmur ormanları; dolayısıyla huzur.

Seminyak: Bol hareketli günler yaşamayı mümkün kılan bir sahil bölgesidir.

Nusa dua: Bali'nin havalanına en yakın bölgesidir.

Bali'ye giderken valize koyulması gereken eşyalar

Bali'de gezilmesi gereken bir hayli tapınak ve şelale var. Bu alanlarda rahatça dolaşabilmek için valizde yazın kullanıma uygun sandalet tipi ayakkabıların yanı sıra mutlaka rahat bir spor ayakkabı yer almalı.

Valiz ince kıyafetlerden oluşmalı ancak naylon bir yağmurluğa da yer verilmeli.

Kesinlikle ufak bir ilaç çantasına ihtiyaç var.

Kesinlikle topuklu ayakkabıya gerek yok.

Sineklerinden korunmaya yarayan çeşitli ürünlerden bulundurulmalı.

Mutlaka antibakteriyel ürünler bulundurulmalı.

Bali'de inanış nasıl?

Endonezya'da Hinduizm ve İslamiyet hakim. Halkın geneli ise Hindu inanışına sahip. Bu inanışa göre; ölüm yok. Ölümden sonraki hayatın yine yer yüzünde devam edeceğine inanıyorlar. Reenkarnasyon inancı hakim. Neredeyse her evde bir tapınak var.