Bali'de nerede kalınır? Bali'ye giderken alınması gerekenler

2018 yılı itibarıyla henüz Türkiye'den Bali'ye aktarma yapmadan, direkt olarak uçmak mümkün değil. Adaya bir ya da birden fazla kez aktarma yapılarak ancak ulaşılabiliyor.
Türkiye – Singapur arası uçuş süresi 10 saat. Singapur – Denpasar arası ise 2 saat. Bu da aktarma süreleri hesaba katılmadığında yalnızca 12 saat boyunca havada vakit geçirilmesi gerektiğini anlamına geliyor.
Bali seyahatinde öncelik doğanın keyfini çıkarıp yorgunluk ve stresten kurtulmak olmalı. İlk 1-2 günü buna ayırdıktan sonra ufak bir keşif yolculuğuna çıkılabilir. 2-3 gün rehberli tura katılmak ideal olanıdır. 1 gün ise mutlaka başıboş bir şekilde takılmak, masaj yaptırmak şehir hayatının büyün yorgunluğunu alıp götürmeye birebirdir. Bu etkinlikler için en az 10 güne ihtiyaç vardır.
Ubud: Bu bölgenin bileşenleri eşi benzeri görülmemiş manzaralar ve yağmur ormanları; dolayısıyla huzur.
Seminyak: Bol hareketli günler yaşamayı mümkün kılan bir sahil bölgesidir.
Nusa dua: Bali'nin havalanına en yakın bölgesidir.
Bali'ye giderken valize koyulması gereken eşyalar
Bali'de inanış nasıl?
Endonezya'da Hinduizm ve İslamiyet hakim. Halkın geneli ise Hindu inanışına sahip. Bu inanışa göre; ölüm yok. Ölümden sonraki hayatın yine yer yüzünde devam edeceğine inanıyorlar. Reenkarnasyon inancı hakim. Neredeyse her evde bir tapınak var.