Berlin'de nereye gidilir? Berlin gezilecek yerler listesi!

Berlin'de küçük çapta bir gezinti yapmak için en azından dört güne ihtiyaç var. Bu dört günlük süre boyunca keşfedeceğiniz Alman tarihiyle bezeli müzelerde, kitapçılarda kısacası hiçbir yerde Hitler'in adının geçmediğini göreceksiniz. Tabii bu Berlin duvarına baktığınızda Hitler'in izini görmeyeceksiniz demek değil. Berlin ziyaretinden önce mutlaka bu konuyla ilgili bir film izlemeyi veya kitap okumayı unutmayın.

Berlin'e gitmek için en uygun zaman hangisi?

Almanya, ülkemize göre daha kuzeyde ve dolayısıyla daha zorlu hava koşullarına sahip. Kış ziyareti için havanın zaman zaman sıfırın altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. En ideali havanın 20 derecenin üzerine çıktığı zamanlar.

Berlin'de nereye gidilir?

İlk olarak müze gezmek isteyenler için mutlaka Berlin Pass almalarını önerelim. Berlin Pass hem müzelere giriş imkanı hem de ücretsiz ulaşım tanıyor. Özellikle şehirdeki metro ağının ne kadar gelişmiş olduğu ve şehir içi seyahatler için başka bir ulaşım yöntemine ihtiyaç duyulmadığı düşünülürse bu, oldukça karlı bir seçenek olacaktır.

İnternet üzerinden satın alınması mümkün olan Berlin Pass, Berlin ziyaretinde kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan Hard Rock Cafe'den temin edilebilir.

Brandenburg Kapısı

Burası için tam olarak Berlin'in simgesi yorumu yapılabilir. Yılın her mevsimi kalabalık ve en çok turist çeken yerlerden biri. Her türlü şehir meydanı etkinlikleri, yılbaşı kutlamaları burada gerçekleşiyor. Berlin gezisine başlamak için en ideal nokta burası.

Reichstag

Tepesindeki cam kubbe ile hayranlık uyandıran enterasan bir yapı. Esasında bir parlamento binası. Cam kubbeye çıkıp şehrin eşsiz manzarasını seyretmek oldukça keyifli olacaktır.

Bergama Müzesi

Bu müzede, İzmir'deki Bergama antik kentinden götürülen tarihi eserler sergileniyor. Oldukça ihtişamlı bir yapı olan bu müzeye giriş 10 Euro. Yalnızca Perşembe günleri saat 8'e diğer günlerde ise 6'ya kadar açık.

Potsdamer Plat

Berlin'in en ünlü meydanlarından biri. Bir tarafta sokak sanatçıları sanatlarını icra ederken diğer taraftan açık hava sergilerine rastlamak mümkün. Berlin duvarından kalma birkaç parça da bu meydanda bulunuyor.

Şu meşhur Sony Center de burada. İçerisinde peş çok restoran ve Film Müzesi'ni barındıran Son Center gece geç saatlere kadar açık. İçeride bütün bir akşamın burada geçirilmesi olanak tanıyan çeşitli seçenekler mevcut. Sabah saat 10 ila akşamüstü 6 arasında açık olan Film Müzesi'ne giriş ise 6 Euro.