Çin'de nereler gezilir? Çin gezilecek yerler listesi!

Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Nepal, Kazakistan, Pakistan, Hindistan, Rusya ülkeleriyle komşudur, başkenti ise Pekin'dir.

ÇİN GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Çin Seddi

Harabe haline gelmiş kısımları da dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin metrelik dünyanın en büyük beton yapılarından biridir. M.Ö. 221 yılında inşasına başlanmış olan Çin Seddi yaklaşık 800 yıllık bir sürenin sonunda bugünkü halini almıştır. Kalınlığı altı yedi metreye, yüksekliği ise dört ila altı metreye varan bu beton duvarın yapılma amacı, Türk saldırılarından korunmaktır. Uzaydan görünebilen tek yapı olan Çin Seddi, aslına bakılırsa insanlığın korktuğu zaman neler yapabileceğinin bir ispatıdır. Dünyanın yedi harikası içerisinde değerlendirilmektedir ve ülkenin sembolüdür.

Yasak Şehir

Pekin'in ortasındaki bir imparatorluk sarayıdır. 1406 yılında yapımına başlanan ve 14 senede inşası tamamlanan bu yapının yaklaşık 8000 odası bulunur. 720 metrekarelik bir alanda yer alan saray, 1925'ten beri müze olarak kullanılmaktadır. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu yapıyı ziyaret etmektedir.

Cennet Tapınağı

Dini yapılardan oluşan bir komplekstir. 1998 yılında Dünya Mirasları Listesi'ne dahil edilmiştir. Kendinden sonra yapılan mimarı eserlerin pek çoğu için ilham kaynağı olmuştur. Çin gezisinde tapınakları ziyaret etmek isteyenlerin mutlaka listelerinin en başına Cennet Tapınağı'nı yazmaları, çoğu gezgin tarafından tavsiye edilir.

Tiananmen Meydanı

15. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Çin'in tarihi meydanları arasındadır. Çeşitli doğal afetlerin sonucunda tahrip olmuş meydan 17. Yüzyılda restore edilmiş ve restorasyonundan sonra bugünkü adını almıştır. Yaklaşık olarak 440 bin metrekarelik bir alandır. Günümüz itibarıyla dünyadaki en büyük kent meydanıdır.

Potala Sarayı

Tepelik bir alana inşa edilmiş, görenlerde hayranlık uyandıran bir saraydır. 7. Yüzyılda inşa edilmiş, bu dönemde Hongsan ismiyle anılmıştır. 1994 yılından itibaren bir dünya mirası olarak değer görmekte ve her yıl milyona yakın ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

Oriental Pearl Kulesi

Ülkenin sembolleri arasındadır. Çin'in ünlü mimarları tarafından tasarlanmış ve inşası 1997 yılında tamamlanmıştır. 468 metre yüksekliğindedir. Dünya üzerindeki en büyük mimari yapılar arasında yer alır.