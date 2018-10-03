Malta'da ne yapılır? İşte Malta gezilecek yerler listesi

Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip Malta'da çok sayıda doğal ve kültürel zenginlik bulunuyor. Yıl boyunca hüküm süren ılıman ikliminden ötürü her dönemde gezilesi bir ülke.

Akdeniz'de bir cennet olarak tabir edilen Malta dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. Nüfusu yaklaşık 426 bin olan bu ülkenin yüzölçümünün Gökçeada'dan çok az büyük. Ülke nüfusunun yarısından fazla başkent Valletta'da ikamet ediyor. Resmi dil İngilizce ve Maltaca.

MALTA'DA NERELERE GİDİLİR?

Valletta

Bitişik nizamlı estetik binaları, katedral ve klişeleri, uzunluğu bir hayli yüksek surları ve müzeleriyle sokaklarında dolaşmaktan sıkılmanın mümkün olmadığı bir şehir.

St. John şövalyelerinin Türk istilasına önlem olarak hızla inşa ettiği bu şehirdeki mimarinin 16. Yüzyıldan kalma esintiler taşıyor. Geçtiğimiz yıl 450. Yaş gününü kutlayan bu şehir 2018 yılının Avrupa Kültür Başkenti.

Malta'da hiçbir yerde görülemeyecek nefis plajlar var

Yılda yaklaşık olarak 300 gün gibi bir sürenin güneşli geçtiği Malta'nın olağanüstü plajları turistler için cezbedici birer faktör. Malta plajlarında güneşlenenlerde rüzgar sörfü yapanlara; tatili değişik şekillerde değerlendiren çok çeşitli tarzda turiste rastlamak mümkün. Altın Körfez ve Mellieha, Manta'nın en popüler kumsallar.

Malta'da hayat nasıl?

Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin ilk 50'sinde bulunan Malta'daki yıllık ortalama hava sıcak 18 derece. Haziran ve eylül arasında yaklaşık olarak 30 derece civarında seyreden sıcaklığın sürekli olarak yüksek olması, ülkenin 300 günden fazla bir süreyi güneşli geçirmesiyle açıklanabilir.

Malta'daki fiyatlar çoğu Avrupa şehirlerine çok daha uygun. Avrupa şehirlerine görece ekonomik şartların daha yumuşak olması Malta'yı yaşanılacak en iyi ülkeler arasına sokuyor.

Henüz yozlaşmamış doğası ve antik eserlerinin gizemli öyküleri Malta'yı birçok filmin seti için elverişli bir ülke haline getiriyor. Öyle ki Game of Thrones, Gladyatör ve Truva gibi birçok yapımın bazı sahneleri burada çekildi.