Singapur'da gezilecek yerler! Singapur'da nerelere gidilir?

Singapur nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunu Çinliler oluşturuyor. Geri alan azınlık için ise Malaylar ve Hintlilerden söz edilebilir. Eğitim seviyesi bir hayli yüksek, nüfus açısından yoğunluğun söz konusu olduğu bir ülkedir. Çok zengin bir kültüre sahiptir. Ülkede toplam 4 farklı dil konuşuluyor.

Singapur'da nerelere gidilir?

1. Marina Bay

Singapur Nehri'nin doldurulmasıyla ortaya çıkmış, çok sayıda gökdelen, otel ve restoranı barındıran bir turist merkezi. Modern tasarımıyla hayranlık uyandıracak birçok yapıyı keşfetmek için ziyaret edilebilir.

2. Orchard yolu

Ülkenin ünü dünyaya ulaşmış caddesi. 2 kilometreyi aşkın uzunluktaki bu caddede pek çok eğlence yeri mevcut. Ayrıca alışveriş yapmayı sevenlerin de burayı ziyaret etmeden geçmesi tavsiye edilmez.

3. Clarke Quay & Riverside

Ülkedeki en çekici yerler. Gece hayatının kalbi buralarda atıyor. Cezbedici sokaklarıyla günün 24 saati boyunca canlı.

4. Chinatown

Hikayesi çok eski zamanlara uzanan tarihi bir Çin Mahallesi. Ülkenin en eski tapınağı Sri Mariamman da burada bulunuyor.

5. Sentosa

Ülkenin dünyaya nam salmış tatil ve eğlence adası. Tamamıyla insan eliyle yapılmış olan bu adaya ortalama 12 dakika süren bir teleferik yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adadaki eğlence yerleri çok sayıda ziyaretçinin adayı ziyaret etmesindeki başat faktör.

6. Bugis ve Kampong Glam

Bu iki yerde Müslüman toplulukların izleri hakim. Özellikle nargile ve kahve hayranlarının mutlaka gidip buraları yaşaması gerekiyor.

7. Civic District

En mühim hükümet binaları, müzeler, anıtlar ve binalar burada bulunuyor. Birbirinden şaşalı alışveriş merkezleri, menülerine hiçbir yerde rastlamanın mümkün olmadığı restoranlar ve rengarenk gece hayatı şehrin ziyaretlerine vaat ettikleri arasında bulunuyor.

8. Little India

Adeta Bir Hindistan şehri. Hint kökenlerin yaşamını sürdürdüğü Little India'da birçok tapınak yer alıyor. Aynı zamanda Müslümanlar için de bir camii mevcut.