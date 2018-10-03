Üsküp'te nereler gezilir? İşte Üsküp'te mutlaka görmeniz gereken yerler...

Konum olarak Balkanların ortasında yer alan Üsküp, soğuk kış günlerinde sisler altında kalırken baharın gelinmesiyle birlikte rengarenk bir şehre dönüşür. Özellikle canlı meydanı, şirin kafeleri ve tarihi çarşısıyla baharın renkli günlerini Üsküp'te geçirmek oldukça keyiflidir. Balkon turuna çıkmak isteyenler için ideal bir başlangıç noktası olabilir.

ÜSKÜP 'ÜN GEZİLECEK YERLERİ NERELER?

Makedonya'nın siyasi, ekonomik ve akademik merkezi olan Üsküp özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde değişim gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Makedonya devleti tarafından yürütülen proje kapsamında turistik açıdan şehrin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üsküp'e gittiğiniz çok sayıda Osmanlı döneminden kalma anıta rastlayabilirsiniz. Ayrıca bütün bu anıtlar tek bir gün içerisinde dolaşılabilir.

1.Makedonya Meydanı

Meydan, tam olarak şehrin kalbi. 33 metrelik Atlı Savaşçı Heykeli'nin bulunduğu bu şehrin en geniş meydanın çevresinde çok sayıda restoran ve kafe var. Atlı Savaşçı heykeli ise Makedonya'nın bağımsızlığının 20. Yılını simgeliyor.

2. Taş Köprü

Şehirdeki bazı Osmanlı döneminden kalma yapılar, o gün olduğu haliyle bugünlere kadar gelmiş. Bu yapılardan biri de Taş Köprü. Üsküp'ü ortadan ikiye ayıran Vardar Nehri'nin üzerinde Taş Köprü; 15. Yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve zamanla şehrin simgesi haline gelmiş.

3. Türk Çarşısı

Yine Osmanlı döneminden kalma bir tarih olan Türk Çarşısı, turistlerin ilgi odağı. Burada Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerine rastlamak mümkün. Davut Paşa Hamamı, Mustafa Paşa Camii, Kurşunlu Han, Kapan Han ve İsa Bey Camii bunlardan bazıları. Bu tarihi yapıların arasında dolaşırken kendinizi Anadolu şehirlerinden birindeymiş gibi hissetmemeniz mümkün değil.

Çarşı kiremitte kuru fasulyesi ve köftecileriyle ünlü. Çarşının tamamını dolaşmak için 1 saat gibi bir süre yeterli. Yalnız sokakların arasında dolaşırken şu meşhur hanlarda mola vermeyi unutmayın.

4. Üsküp Kalesi

Üsküp'ün en yüksek noktasına inşa edilmiş olan Üsküp Kalesi'ni ziyaret etmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Vakti olanlar Üsküp'e yukarıdan bakmak ve kaleyi gezmek amacıyla rotalarına Üsküp Kalesi'ni ekleyebilirler.