İstanbul'dan Ayvalık'a nasıl gidilir? Cunda'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan gidecekler için Ayvalık yol tarifi şu şekildedir; öncelikle iki seçenek söz konusudur. Birinci seçenek Osmangazi Köprüsü'nden geçtikten sonra Bursa'ya varacaksınız. Bursa'dan Balıkesir yönüne doğru gittikten sonra Susurluk ve Burhaniye ayrımından sonra Edremit yolunu takip edip Ayvalık'a ulaşabilirsiniz. Ayvalık'tan da Cunda Adasına karayoluyla geçiş yapabilirsiniz.
İstanbul'dan Ayvalık'a gitmek isteyenler için ikinci tercih de Çanakkale üzerinden geçiş... Silivri, Marmara Ereğlisi, Keşan, Tekirdağ üzerinden Gelibolu'ya gidilecek. Gelibolu'dan Eceabat'tan feribotla Çanakkale kordona geçilecek oradan da Lapseki yönüne doğru gidince Ayvacık, Assos Behramkele, Altınoluk üzerinden Ayvalık'a varılabilir.
AYVALIK GEZİLECEK YERLER
ŞEYTAN SOFRASI
SARIMSAKLI PLAJI
BADAVUT PLAJI
ORTUNÇ KOYU
CUNDA ADASI
CUNDA KARADENİZ PASTANESİ
AYVALIK LİMANI
TEKNE TURLARI