İstanbul'dan Ayvalık'a nasıl gidilir? Cunda'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan gidecekler için Ayvalık yol tarifi şu şekildedir; öncelikle iki seçenek söz konusudur. Birinci seçenek Osmangazi Köprüsü'nden geçtikten sonra Bursa'ya varacaksınız. Bursa'dan Balıkesir yönüne doğru gittikten sonra Susurluk ve Burhaniye ayrımından sonra Edremit yolunu takip edip Ayvalık'a ulaşabilirsiniz. Ayvalık'tan da Cunda Adasına karayoluyla geçiş yapabilirsiniz.

İstanbul'dan Ayvalık'a gitmek isteyenler için ikinci tercih de Çanakkale üzerinden geçiş... Silivri, Marmara Ereğlisi, Keşan, Tekirdağ üzerinden Gelibolu'ya gidilecek. Gelibolu'dan Eceabat'tan feribotla Çanakkale kordona geçilecek oradan da Lapseki yönüne doğru gidince Ayvacık, Assos Behramkele, Altınoluk üzerinden Ayvalık'a varılabilir.

AYVALIK GEZİLECEK YERLER

ŞEYTAN SOFRASI

SARIMSAKLI PLAJI

BADAVUT PLAJI

ORTUNÇ KOYU

CUNDA ADASI

CUNDA KARADENİZ PASTANESİ

AYVALIK LİMANI

TEKNE TURLARI