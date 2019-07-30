Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > İstanbul'dan Ayvalık'a nasıl gidilir? Cunda'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan ? ?

Türkiye'nin en güzide tatil beldelerinden biri olan Ayvalık, yaz aylarında huzur arayanların birinci adresi olarak dikkat çeker. Peki İstanbul'dan ? Cunda Adası, Sarımsaklı Sahili, Badavut Sahili, Ortunç Koyu, Tavşan Adası, Şeytan Sofrası gibi turistik alanların yanı sıra denize girilecek sahilleriyle de son derece mutlu edici bir rotayı oluşturabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:22
İstanbul'dan Ayvalık'a nasıl gidilir? Cunda'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan gidecekler için Ayvalık yol tarifi şu şekildedir; öncelikle iki seçenek söz konusudur. Birinci seçenek Osmangazi Köprüsü'nden geçtikten sonra Bursa'ya varacaksınız. Bursa'dan Balıkesir yönüne doğru gittikten sonra Susurluk ve Burhaniye ayrımından sonra Edremit yolunu takip edip Ayvalık'a ulaşabilirsiniz. Ayvalık'tan da Cunda Adasına karayoluyla geçiş yapabilirsiniz.

İstanbul'dan Ayvalık'a gitmek isteyenler için ikinci tercih de Çanakkale üzerinden geçiş... Silivri, Marmara Ereğlisi, Keşan, Tekirdağ üzerinden Gelibolu'ya gidilecek. Gelibolu'dan Eceabat'tan feribotla Çanakkale kordona geçilecek oradan da Lapseki yönüne doğru gidince Ayvacık, Assos Behramkele, Altınoluk üzerinden Ayvalık'a varılabilir.

AYVALIK GEZİLECEK YERLER

ŞEYTAN SOFRASI

SARIMSAKLI PLAJI

BADAVUT PLAJI

ORTUNÇ KOYU

CUNDA ADASI

CUNDA KARADENİZ PASTANESİ

AYVALIK LİMANI

TEKNE TURLARI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'dan Ayvalık'a nasıl gidilir? Cunda'ya nasıl gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN