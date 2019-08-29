Santorini'de gezilecek yerler...İşte Yunanistan cenneti Santorini!

OİA VE FİRO

Mavi çatıları, bembeyaz badanalı evleri ve muhteşem manzarasıyla Oia, adanın kuzeyinde yer alan köyü, kalderanın hemen dibinde olduğu için özellikle gün batımında ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Yerel halkın "Apanomerites"olarak da isimlendirdiği bu bölgenin dik yokuşlarının her köşesi, fotoğraf çekmeyi seven gezginleri hoşlarına gidecek farklı bir atmosferi barındırıyor.

Ticaret, turizm ve kültürel alanlarda adanın merkezi sayılan Fira, kalderanın batı yamacında kurulmuş. Mimari açıdan Oia ile benzer yapıdaki yerleşimin içerisinde kültürel tesisler faaliyet gösteriyor.