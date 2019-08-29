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'de gezilecek yerler...İşte cenneti Santorini!

Yunan adaları arasında en çok tercih edilen ada olan eşsiz güzelliğiyle yaz tatili yapmak isteyenlere güzel seçenekler sunuyor. Çeşitli sahilleri ile tatilcilere doğal güzellikler sunan Santorini, tarihi yapılarıyla da kültürel bir zenginlik kaynağı olarak karşınıza çıkıyor. Tüm bu doğallığı ve kültürel yansımaları ile ünlenen her yıl ziyaretçilerini bekliyor. Santorini'de nerelere gidilir ? Santorini de neler yapılır? İşte Santorini'de gezilecek yerler...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 14:42
Santorini'de gezilecek yerler...İşte Yunanistan cenneti Santorini!

OİA VE FİRO

Mavi çatıları, bembeyaz badanalı evleri ve muhteşem manzarasıyla Oia, adanın kuzeyinde yer alan köyü, kalderanın hemen dibinde olduğu için özellikle gün batımında ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Yerel halkın "Apanomerites"olarak da isimlendirdiği bu bölgenin dik yokuşlarının her köşesi, fotoğraf çekmeyi seven gezginleri hoşlarına gidecek farklı bir atmosferi barındırıyor.

Ticaret, ve kültürel alanlarda adanın merkezi sayılan Fira, kalderanın batı yamacında kurulmuş. Mimari açıdan Oia ile benzer yapıdaki yerleşimin içerisinde kültürel tesisler faaliyet gösteriyor.

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Santorini'de gezilecek yerler...İşte Yunanistan cenneti Santorini!
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