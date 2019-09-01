Miami’yi kıskandıran Meksika kasabası

Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığım ve dolayısıyla çok merak ettiğim Cancun'a kısa da olsa bir seyahat gerçekleştirdim. Meksika'nın ve Orta Amerika'nın en gözde tatil beldesi olan Cancun'a daha düne kadar ulaşmak pek kolay olmuyordu. Çünkü direkt uçuş yoktu. Zaten ben de, çok uzak olduğu ve aktarmalı uçuşla yol daha da uzayacağı için Cancun seyahatini hep ertelemiştim. Neyse ki, milli havayolumuz Türk Hava Yolları Cancun'a seferlere başladı da bu güzel tatil beldesine gitmek nasip oldu. Bu arada hemen belirteyim; THY, İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün sefer gerçekleştiriyor. Uçak Mexico City'de inecekleri bırakıp Cancun'a devam ediyor, dönüş ise Cancun'dan direkt İstanbul. Meksika'nın Yucatan Yarımadası üzerinde bulunan ve 'Meksika'nın Karayipler'i' denilen Cancun, gerçekten büyüleyici bir yer. Palmiyelerle çevrili plajları, turkuaz denizi ve tarihi ile unutulmaz bir tatil vaat ediyor. Cancun'da deniz, kum ve güneşin yanı sıra derin bir tarih de var.

50 YIL ÖNCE KİMSE YAŞAMIYORDU

Aslında bundan 50 yıl önce Cancun diye bir yer yokmuş! Daha doğrusu Cancun varmış da kimsenin yaşamadığı doğal bir kumsaldan ibaretmiş. Meksika hükümeti, burayı turizm bölgesi ilan etmiş ve planlı bir şekilde geliştirip bugünkü haline dönüştürmüş. Bugün Cancun'da, 150'nin üzerinde otel, sayısız restoran, bar ve eğlence mekanı ile her bütçeye hitap eden birçok dükkan ve mağaza bulunuyor. Cancun'un dümdüz uzayan 21 kilometrelik bir sahili var ve bu yüzden de deniz-kum-güneş tatili için ideal bir yer. Her mevsim sıcak bu yüzden istediğiniz zaman gidip burada denizin ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Deniz için Isla Mujeres çok iyi bir alternatif. Burası tertemiz ve berrak denizi, dünya standartlarındaki lüks otelleri ve çeşitli dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranlarıyla turistlerin akınına uğruyor. Isla Mujeres, şnorkel ve tüplü dalış için de ideal adres.

MAYALARIN İZİNİ SÜRÜN

Cancun'da kültür ve tarih turizmi de mümkün. Çünkü Cancun, çok önemli antik kentlere ev sahipliği yapıyor. Bunların başında ChichenItza geliyor. ChichenItza, zamanında en büyük Maya şehirlerinden biriymiş. Meksika'daki en iyi korunmuş Maya piramitlerinden biri olan El Castillo da burada bulunuyor. El Rey Harabeleri de Cancun'da görülecekler listesinin olmazsa olmazlarından. Buradaki arkeolojik kalıntılar oldukça iyi durumda. Mayalardan kalma tam 47 yapı yer alıyor. El Rey Harabeleri'nin bir özelliği de bu antik şehri işgal eden iguanalar. Burayı öyle sahiplenmişler ki, kendi evlerini ve sığınaklarını yapmışlar Mayaların antik kentlerini gördükten sonra onlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Maya Müzesi'ne gitmeniz gerekiyor. Meksika'daki Mayaların eserlerinin en önemli ve en iyi korunmuş koleksiyonlarını burada görebilirsiniz. Eğer Cancun'a çocuğunuzla gitmeyi planlıyorsanız görülecekler listenize İnteraktif Akvaryum'u da eklemelisiniz. Gerçi akvaryum büyüklere de hitap ediyor ama çocuklar için müthiş bir deneyim olacağı kesin. Akvaryum gezilerine bambaşka bir bakış açısı getiren İnteraktif Akvaryum'da yunuslarla yüzebilir ve hatta köpekbalıklarını besleyebilirsiniz. Cancun'da sıra dışı bir deneyim yaşayabileceğiniz bir yer daha var; 'cenote'ler... Yucatan Yarımadası'nda çok meşhur olan cenote'ler bir nevi doğal yüzme havuzları. Mağaraların çökmesiyle oluşan ve içinde su olan kuyular bunlar. Derinlikleri 5 ile 150 metre arasında değişen bu kuyular turizme hizmet ediyor. Siz de mutlaka bir cenote'ye gidin ve soğuk olsa da suya bir girip çıkın.



Renkli gece hayatı

Cancun'da hayat çok renkli ve hareketli. Hem gündüz hem de geceleri çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Gece Cancun'un en hareketli yerleri, otel barları... Gece hayatı bu barlar çevresinde yoğunlaşmış. Bu arada Cancun'da Meksika tarihini anlatan folklorik bir gösteri de izlemeniz mümkün. Biliyorsunuz Meksika'nın dünyaca ünlü bir mutfağı var ve Cancun'da da bu mutfaktan lezzetler sunan birçok restoran var. Mısır, acı biber ve balık buradaki yemeklerin olmazsa olmazı. Cancun'da öğle yemekleri çok önemseniyor, akşamları ise hafif atıştırmalıklarla öğünü geçiştiriyorlar. Meksika mutfağını sevmez veya farklı şeyler de yemek isterseniz, Japon mutfağından İtalyan mutfağına, Hint mutfağından Fransız mutfağına kadar her mutfaktan restoran bulunduğunu da belirteyim. Alışverişi seviyorsanız Cancun'da birçok alternatif bulabilirsiniz. Sokak tezgahları ve küçük dükkanlardan Meksika'ya has hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Üstelik fiyatları da makul. Cancun'da alışveriş merkezleri de var. En gözde alışveriş merkezi Kukulcan Plaza. Burada, yerel ve özgün gümüş takılar alabileceğiniz gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarını da turlayabilirsiniz.



Tulum'u görmeden dönmeyin

Cancun'a kadar gitmişken, son birkaç yıldır bizim sosyetiklerin sıkça gittikleri ve ülkemizde adını duyurdukları Tulum'a uğramayı ihmal etmeyin. Cancun merkezine arabayla iki saat uzaklıkta yer alan Tulum, dünya jet-set'inin de sıkça gittiği çok güzel bir tatil beldesi. Maya arkeolojik alanları ile çevrili olan Tulum'da Mayalar'ın görkemli geçmişini gözler önüne seren El-Castillo'yu mutlaka görün. Tulum, butik otelleri, beş yıldızlı tatil köyleri, lüks beach club'ları ve restoranlarıyla turistleri ağırlıyor. Zamanınız ve bütçeniz uyarsa Cancun'dan sonra burada da birkaç gün kalmanızı öneririm.