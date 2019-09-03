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Tarihi mekanlarıyla Günedoğu Anadolu'nun Paris'i:

Birçok tarihi yapısını koruyarak günümüze kadar ulaşmış olan şehri Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olarak biliniyor. Gaziantep, mimari yapılarıyla adeta ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Gaziantep'te görülmesi gereken o tarihi yapıları sizler için derledik... İşte Gaziantep'teki tarihi yapılar...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 12:37
Tarihi mekanlarıyla Günedoğu Anadolu'nun Paris'i: Gaziantep

RUMKALE

Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle adlandırılan Rumkale'deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşımaktadır. Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer almaktadır.

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Tarihi mekanlarıyla Günedoğu Anadolu'nun Paris'i: Gaziantep
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