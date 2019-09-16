Afyon'da gezilecek yerler... Afyon’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) AFYON GEDİK AHMET PAŞA MEDRESESİ

Külliye ve külliyenin önemli bir parçası olan medrese, adını banisinden alır. 1472 yılında inşa edilmiştir. Medresenin mimarı ise Ayaz Ağa'dır. Gedik Ahmet Paşa Medresesi'nin mimarisi dikdörtgen planlı olup, yapımı sırasında kesme taş kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtır. Bunlar dışında tam 24 tane küçük kubbesi vardır.

2-) KARACAMAL MAĞARASI

Afyon'un pek bilinmeyen gezi alanları arasındaki Karacamal Mağarası, Kocadere bölgesinde bulunup, Balçıkhisar Kasabası'na yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Karacamal Mağarası'nın girişi oldukça geniş. Mağaranın içerisine doğru ilerlendiğinde alanı daralıyor ve mağara birkaç kola ayrılıyor. Toplam beş galeriye sahip olup, galerilerin dördü oldukça geniştir.

3-) AFYON ÇAY KERVANSARAYI

Afyon'da bulunan ve Selçuklu döneminin en güzel örnekleri arasında yer alan Çay Kervansarayı, kapalı kervansaray özelliği taşımaktadır. Taşhan olarak da adlandırılan Çay Kervansarayı, ismini bulunduğu ilçeden alır. 1278 yılıyla tarihlendirilip, banisi Ebul-Mücahhit Yusufhan'dır. Mimarı ise Mehmet oğlu Oğul Bey'dir. Çay Kervansarayı Anadolu Selçuklulardan günümüze kalan en güzel han örneğidir.

4-) AYAZİNİ KİLİSESİ

Afyon'un İhsaniye ilçesinde, tarihiyle göz dolduran bir yapı olan Ayazini Kilisesi, sarp kayalıklar içinde kayaya oyulmuş önemli bir ibadet mekanıdır. Hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen Ayazini Kilisesi, Ayazini Kasabası'nın hemen girişindedir. Kilisenin kaya yüzeyine oyulmuş kubbeli ve apsisli olması önemli bir özelliğini yansıtır. Mimari açıdan 1000'li yıllarda yapılmış manastırlarla benzerlik göstermektedir.

5-) APAMEİA ANTİK KENTİ

Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla biliniyordu. Apameia için Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilir. Hatta Efes'le birlikte bronz sikkeler bastırmıştır. Eski dönemlerde sayısız deprem geçirmiş olan Apemaia Antik Kenti'nin, özellikle Hellenistik dönemde basılan sikkelerinin üzerinde Maeander Nehri veya flüt çalan Marsyas'ın resimleri bulunuyordu. Antik kentin stadyumu ve tiyatrosu anıtsal yapıtları arasındadır.

6-) ULU CAMİİ

Afyon'un en büyük ibadet mekanı olan Ulu Camii, hem mimarisi hem de mistik atmosferiyle görenleri etkisi altına alıyor. Tam 7 asırdır ayakta duran Afyon Ulu Camii'nin diğer ibadet mekanlarından farklı bir özelliği var. Caminin içerisinde ahşaptan yapılan kırk direk bulunuyor. Bu sebepten dolayı Kırk Direkli Cami olarak da adlandırılmakta. Afyon Ulu Camii, 1272-1277 yılları arasında Sahipata Nusreddin Hasan tarafından inşa ettirilmiştir. Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir.

7-) SANDIKLI KALESİ

Sandıklı Hisar Kalesi, 1325 yılında Germiyan Sultanı Çelebi Hüsameddin Yakub Bin Umur Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Mimar Çoban'ın eseri olan Sandıklı Kalesi, yığma topraktan oluşan bir höyüğün üzerinde yer alıyor. Fakat günümüze sadece kalenin duvarları gelebilmiştir. Kalenin dış kale kapısında bulunan kitabesi günümüzde Çavuş Camii'ni çeşmesinin yan dikmelerine konulmuş durumda.

8-) BUZLUK MAĞARASI

Afyon'un mağaralarından biri olan Buzluk Mağarası, Sultandağı ilçesi sınırları içerisindedir. Dereçine Kasabası'nın güneyinde olan Buzluk Mağarası'na Afyon-Konya karayolu ile ulaşabilirsiniz. Buzluk Mağarası'nın girişi bir kişinin geçebileceği genişliktedir. İçinde 3 kademe vardır ve girdiğiniz anda mağaranın soğuk havasıyla karşılaşacaksınız. Aşağı doğru indikçe hava daha fazla soğumaktadır ve yerlerdeki buzlanmalar dikkatinizi çekecektir. Burada oluşan buz sarkıtlarının iklim koşullarıyla açıklanmaktadır.

9-) EBER GÖLÜ

Küçük karabatakların, sakarca kazının, büyük cılıbıtın ve dalmaçya pelikanının evi olan Eber Gölü, Afyon'un doğal güzellikleri arasındadır. Çay ve Bolvadin ilçeleri arasındaki Eber Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ilgi çeken göllerindedir.

10-) PHRYG VADİSİ

Afyon İscehisar'dan başlayıp Eskişehir sınırlarını geçerek Ankara'ya kadar uzanan Phryg Vadisi, çok iyi bir yürüyüş rotasıdır. Bu büyük vadide Phrygyalılar hüküm sürmüştür ve o dönemlerden günümüze etkileyici kalıntılar kalmıştır. Aynı zamanda Kapadokya Peri Bacaları'nın oluşumunun aynısı Phryg Vadisi'nde de görülmektedir. Kayaların apartman şeklinde oyulması yürüyüşünüz sırasında sizi fazlasıyla etkileyecek.