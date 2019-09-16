Ankara'da gezilecek yerler… Ankara’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) ANITKABİR

Anıtkabir, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de bulunan anıt mezarıdır.

2-) ANKARA KALESİ

Kale Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kaledir. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte MÖ 2. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde birçok kez onarımdan geçmiştir.

3-) ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde bulunan tarih ve arkeoloji müzesidir. Müzede, Anadolu'nun arkeolojik eserleri kronolojik olarak sergilenmektedir. Müze, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır.

4-) HACI BAYRAM CAMİİ

Hacı Bayram Câmii, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde bulunan tarihi cami. Augustus Tapınağı'nın bitişiğindedir. İlk zaviye olarak yapılış tarihi hicri 831'dir.

5-) KUĞULU PARK

Kuğulu Park, Ankara şehrinin Kavaklıdere mahallesinde bulunan bir parktır. Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Polonya Caddesi'nin arasındadır. Parkın havuzunda, kuğular, kazlar ve ördekler yer alır.

6-) HAMAMÖNÜ MAHALLESİ

Hamamönü Mahallesi, sadece Ankara'nın ilk yerleşim yeri değil ayrıca önemli isimlerin de yaşadığı bir mahalledir. Milli şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy bu mahallede yaşıyor ve burada ikamet ediyordu.

7-) ESKİ MECLİS BİNASI

Ankara'da gezilecek yerler listemizde ki sonraki durağımız Eski Meclis Binası.İttihat ve terakki cemiyetinin binası olan eski meclis binası, Türkiye'de kurulan ilk meclis binasıdır. 1920'de kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı gibi birçok önemli kararların alındığı bu bina 1981 tarihinde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmete açılmış.

8-) HARİKALAR DİYARI

Ankara'da gezilecek parklar arasında Harikalar Diyarı olmazsa olmazdır. Harikalar Diyarı kitabından esinlenerek yapılan bu park içerisinde tüm karakterleri görebilirsiniz. Avrupa dâhil Türkiye'nin en büyük ve güzel parklarından bir tanesidir. Bu güzel park 1.000 dönüm civarındadır. Ayrıca 500 dönümü yeşilliklere bürünmüş ve doğa ile bir bütün halinde yapılmıştır. Bundan dolayı Ankara'da gezilecek doğal yerlerden bir tanesidir. 2004 tarihinden bu yana hizmete açık olan Harikalar Diyarında kitabın bütün kahramanları bulunmaktadır.

9-) BEYPAZARI EVLERİ

Beypazarı güzel sanatsal evleri en fazla 3 katlı olmakta ve 6 asırdan fazla tarihi bulunmaktadır. Beypazarı, sizi eskiye götürecek bir havası ve tarihi taşları ile sizi şehir hayatından kurtaracak ve dinlenmenizi sağlayacak yerlerden bir tanesidir.

10-) ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ

Ankara'da kışın gezilecek yerler arasında bulunan Elmadağ kayak merkezi, her yıl turistler ile beraber milyonlarca kişiye ev sahipliği yapmaktadır. 1 metreye kadar çıkan kar kalınlığı Elmadağ'da kayak yapmanıza imkân verdiğinden dolayı kış aylarınızı çok daha eğlenceli geçirmenizi sağlayacaktır. Çankaya'dan yarım saatlik bir yolculukla ulaşabileceğiniz merkez, günübirlik geziler için de oldukça elverişli.