Konya'da gezilmesi gereken yerler nelerdir? İşte Konya'nın meşhur yerleri ve yemekleri

1.MEVLANA TÜRBESİ

Konya'da gezilecek yerlerin en başında gelen Mevlana Celaddin Rumi'nin türbesi Konya denilince akla gelen ilk yerdir. Mevla'nın oğlu tarafından yaptırılan bu türbe her sene yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Etrafındaki çarşılarla da eşsiz bir turistlik mekan olan Mevlana Türbesi Konya'ya gittiğinizde ilk uğrayacağınız yer olmalıdır.

2. İNCE MİNARELİ MEDRESE

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan medrese Selçuklu Dönemi medrese mimarisine güzel bir örnek. Adımınızı atar atmaz sizi büyüleyecek bir mimari yapıya sahiptir. Bu güzel mimari yapının eski dönemin işliği ve naifliğini barındıran Taş ve Ahşaplar müzesini incelemelisiniz.

3. KARATAY MEDRESESİ

Alaaddin Tepesi'nin hemen yanında, meydanın köşesindeki küçük ama bir o kadar önemli bir medrese. Konya'nın döneminde kültür ve ilim merkezi olduğunu kanıtlar nitelikteki bu medreseye uğramanızı tavsiye ederiz. Bu mimari yapı ve süslemelere bakmadan gezinizi tamamlamayın özellikle girişindeki işlemeler sizleri fazla fazla etkileyecektir.

4.KONYA SELİMİYE CAMİ

Mevlana Dergâhı'nın batısında yer alan Şehzade Selim tarafından yaptırılmış Klasik Osmanlı Mimarisinin en güzel örneklerinden. Yıllardır devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle içi çoğu zaman ziyarete kapalıdır. Cami etrafındaki yerel satıcılardan alışveriş yapıp caminin muhteşem görüntüsüyle güzel bir gün geçirebilirsiniz.

5.YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Göksu Nehri üzerinde bulunan ünlü bir şelaledir. Havanın, suyun harika olduğu bir şelaledir. Gittiğinizde uğrayıp şelalenin içine bile girebileceğiniz bir yer.

6. KİLİSTRA ANTİK KENTİ

Kilistra Antik Kenti, Meram ilçesinin Gökyurt köyünde yer alır. Kayaların içlerinin oyularak yerleşim alanlarının oluşturulduğu Kilistra arazi yapısı bakımından bizlere Ürgüp'teki Peri Bacaları'nı anımsatıyor. Bölgede çalışmalar hala devam etmekte olup beklenen ilgiyi tam anlamıyla görememiş bir antik kentimizdir.

7. KARAPINAR ÇÖLÜ

Türkiye'nin tek çöl toprağı. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Kesinlikle ilginç bir yer! Gidip fotoğraf çektirerek kendinizi bambaşka bir ülkedeymiş gibi gösterebilirsiniz.

8.MEKE GÖLÜ

Bir krater gölüdür. Sönmüş bir volkanın su dolmasıyla oluşmuş. Doğal oluşumlara ilgisi olanlar için mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

MEŞHUR OLAN YEMEKLERİ

Konya denilince akla tabi ilk önce etli ekmek gelir fakat sadece meşhur olan yemeği o değildi, diğer yemekleri; Bamya çorbası, çebiç, fırın kebabı, arabaşı çorbası, Mevlana böreği de en bilinenler arasındadır.