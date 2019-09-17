Şehzadeler şehri Manisa... Manisa'da görmeniz gereken yerler

1.SART ANTİK KENTİ

Kazılarına hala devam edilen antik kenti size kalıntılarını sunmak için hazır. Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Sart Antik Şehri'nde bulunan küçük kiliseler, dükkanlar, Artemis tapınağı, sinagog ve altın arıtmaevi'ni gördükten sonra tarihe bir ilginiz olmasa bile hayranlığınızı kazanacak.

2.SPİL DAĞI

Millî Parkı, 1968 yılından beri milli park sıfatı taşımakta olup, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bağlıdır. Dağın çevresinde derin vadiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmaktadır. Dağın bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Ünlü yaban atlarının(yılkı) yanı sıra, diğer birçok yaban hayvanı türleri de mevcuttur.

3.MANİSA KALESİ

Manisa'nın tarihi kalıntıları arasında yer alan Manisa Kalesi, Spil Dağı'nın eteklerinde konuşlanmıştır ve gören herkesin dikkatini çekmeye devam etmektedir.

4.KULA EVLERİ

Kula'da dikkatinizi ilk çeken, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu her bölgede karşılaşılan, Türk Evi diye tabir edilen ahşap evler oluyor. Osmanlı kent dokusuna sahip ilçedeki tarihi Kula Evleri genellikle iki katlı, ahşap yapıya sahip… Yapıların mimari açıdan bozulmamış tipik örnekler olarak kalması, ilçeye 'anıt kent' özelliği kazandırıyor.

Kula evleri, ilçenin aslında kale içi bir yerleşim olduğunun da ipuçlarını veriyor. Demircikapı, Seferkapı gibi belde isimleri, evlerin sıkışık bir yapıda ve bir çekirdek etrafında toplanması -ortada bir kalenin varlığı olmasa da- Kula'nın kale içi yerleşim olduğunu doğrular nitelikte. Kula evlerinin diğer bir tipik özelliği de, hepsinde mutlaka bir avlu ve sokağa bakan bir pencere olması.

5.AİGAİ

Manisa merkeze bağlı Köseler Köyü sınırları içinde bulunan Aigai, Herodot'un bahsettiği on iki Aiol kentinden biridir. Kenti çevreleyen surların bir kısmı ayaktadır. Agora, tiyatro, stadyum, meclis binası ile tapınak kalıntıları belirgin durumdadır.

6.YENİ HAN

Manisa'nın merkezinde bulunan Yeni Han'a gidin ve gezin. Zaten alışveriş yapmayı siz kendiniz isteyeceksiniz. Çünkü birçok antika eşya, yöresel elbiseler, taş oymaları, deriden yapılmış ürünler ve daha neler neler.

Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa'nın dillere destan yiyecek ve içeceklerinin bazılarını sizler için derledik. Bunları yiyip içmeden Manisa'dan ayrılmayın.

Mesir macunuyla başta gelen Manisa'nın diğer yemekleri; Kırkağaç kavunu, sultan çayı, Alaşehir kapaması, kokoreç, şehzade tatlısı, cilveli kahve… Gibi bir sürü lezzet. Bir gün yolunuz Manisa düşmeli.