Balıkesir’de gezilecek yerler… Balıkesir’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) ŞEYTAN SOFRASI VE ADALAR

Ayvalık güneyinde bulunan hakim büyük kayalık tepelerin üzerindedir. Mevkiden tüm Ayvalık Adaları ve Midilli Adası'nın manzarası gözükmektedir. Üzerinde Şeytan'ın ayak izi bulunduğuna inanılan, halkın madeni para atarak dilek dilediği eski bir lav birikintisidir. Sönmüş bir volkandan arda kalan lav birikintileriyle oluşmuş tepe, yuvarlak sofra biçimini andırır.

2-) KAZDAĞI MİLLİ PARKI

Kazdağları'nın bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. Bu tarihlerde Thebe şehri, Lyrnessos şehri, Khrysa şehri, Killa Şehri, Anderia şehri, Antandros şehri, Adramytteion şehri, Astrya şehri, Gargara şehri gibi şehirler kurulmuş bunlardan birçoğu da Truva savaşları sırasında yok edilmişlerdir. Homeros İlyada'sında Kazdağı için "Bol pınarlı vahşi hayvanlar anası" diye bahsetmektedir. Kazdağı'nın her yerinden kaynaklar çıkmaktadır. 1500 m. rakımda dahi yaz kış suyu olan kaynaklar mevcuttur. Edremit, Akçay ve Altınoluk' un buz gibi soğuk ve bol içme ve kullanma suyu Kazdağı'nın eriyen kar sularıdır.

3-) DEĞİRMEN BOĞAZI TABİAT PARKI

Değirmen Boğazı Tabiat Parkı; piknik alanı 250 hektar olan sahada kır gazinosu, büfe, çocuk oyun alanları, basketbol sahası ve otopark bulunmakta ve hafta sonları yerli halka hizmet eden sakin, temiz bir havaya sahip mesire yeridir. Piknik alanı çam, servi, söğüt, gibi 52 tür ağacı bünyesinde bulundurmaktadır.

4-) ZAĞANOS PAŞA CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Kentin merkezinde yer alır. Cami, türbe ve hamamdan oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461'de yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908'de Balıkesir Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. Balıkesir'in en büyük camisi olup, kare planlıdır.

5-) AYAZMA KİLİSESİ

Kemal Paşa Mahallesinde olan Ayazma Kilisesi içindeki su kutsal kabul edildiğinden Ayazma Kilisesi ya da Faneromeni Kilisesi diye adlandırılmaktadır. Adının karşılığı "kutsal su" anlamına gelmektedir. Ayazma Kilisesi'nin girişindeki alınlıkta 1890 yazmaktadır. Ayvalık'ın geç dönem yapısıdır. Kilise bu tarihte yapılmıştır.

6-) CUNDA ADASI

Adanın yüksek kesimlerinden boğazların, adaların, iç içe girmiş koylarının güzellikleri seyre değer. Neoklasik hayranları sessizlik ve doğa ile birlikte olmak isteyenler için en uygun yerdir. Ada merkezinde sıralanmış balıkçı lokantalarında, meşhur Papalina, deniz mahsulleri, mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile akşam yemeklerinin zevki hiç bir yerde bulunmaz.

7-) PORDOSELENE KULESİ

Pordoselene Uygarlığı'nın yeri olarak gösterilen Maden Adasının tepesindeki kuledir. Midilli Adası, etrafındaki adalar ve Edremit Körfezini gözetlemek için yapılmıştır. M.S. 8. Yüzyılda tekrar inşa edildiği kaydedilmektedir. Pordoselene aslında Pirgos Keneti' ni sembol eder. Yapıldığı dönemde düşmanları görebilmek için yapılan bu kule Kilikya korsanları tarafından yıkılmıştır.

8-) AYIŞIĞI MANASTIRI

Pateriça yarımadasının en uç noktasında yer alan Ayışığı Manastırı, dik bir tepenin 299 rakım denizle birleştiği noktada yer almaktadır. Ayışığı Manastırının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir.