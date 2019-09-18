Bilecik’de gezilecek yerler… Bilecik’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) SÖĞÜT MÜZESİ

Bilecik'te bulunan Söğüt Müzesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde Kayhan Mahallesi'nde bulunmaktadır. Müzede etnografik ve arkeolojik eserler sergilenmektedir. Müze kurulmadan önce, çevre köylerde araştırma yapılmış ve sergiye konulmak üzere halktan eşyalar alınmıştır. 1981 yılından bu yana hizmet vermeye devam etmektedir. Söğüt Müzesi'nde tek bir salon bulunmaktadır. Mimarisi ise çadır şeklini andırır. Müzede sergilenen eserler arasında tartı aletleri, arkeolojik eserler ve Osmanlı çini örnekleri bulunur. Tabii etnografik eserler de görmek mümkündür.

2-) ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan Ertuğrul Gazi Türbesi, oğlu Osman Bey'e savaş mirası aşılayarak 6 yüzyıl boyunca ayakta duracak büyük bir imparatorluğun temellerini atan ve yiğit bir Türkmen olan Ertuğrul Gazi'ye ait bir türbe. Vefatından sonra Osman Bey tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesinde açık bir mezar olarak yaptırılan Ertuğrul Gazi Türbesi, daha sonrasında I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiş.

3-) DURSUN FAKİH TÜRBESİ

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk bilgini. Karaman doğumlu olan Dursun Fakih, Şeyh Edebalı'nın öğrencisi olup, tefsir, hadis ve fıkıh bilimlerini okumuş. Bilecik Söğüt'e bağlı Küre Köyü'nde varlığını sürdüren Dursun Fakih Türbesi, 550 rakımlı bir tepe üzerine inşa edilmiş. Çevreye son derece hakim bir konumda bulunan türbeden, temiz ve açık bir havada Şeyh Edebali Türbesi de görülebiliyor. İki türbe arasındaki mesafe ise 14,5 km.

4-) ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan Şeyh Edebali Türbesi, 1206 yılında doğmuş bir İslam ilahiyatçısı, bir din bilgini, ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası olan Şeyh Edebali'ye ait olan bir türbe. Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin tüm kuruluş aşamalarına şahitlik etmesinden dolayı, hem Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu hem de fikir babası olarak kabul ediliyor. Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin üstatları ile aynı zamanda yaşayan ve olanlarla birçok kez sohbet etme imkanı bulan Şeyh Edebali, tefsir, hadis ve İslam hukuku konusunda uzmanlaşmış biri.

5-) KAYMAKAM ÇEŞMESİ

Estetik bir görünüme sahip olan Kaymakam Çeşmesi, Bilecik Söğüt'te bulunmaktadır. 1914 yılında inşa edilmiştir ve banisi Sait Bey'dir. Sait Bey o dönemlerde Söğüt'te Kaymakamlık yapmıştır. Kaymakam Çeşmesi, Neo-Klasik tarza yapılmıştır. Dış yüzü dilimli vazo olup, çevresine yalaklar yapılmıştır. Yalakların yanındaki kabartma yıldız motifleri dikkat çekici detaylar arasındadır. Çeşmenin kitabesi günümüze kadar gelmiştir. Her yüzünde ayrı kitabeler bulunur.

6-) KINIK ŞELALESİ

Doğanın benzersiz atmosferiyle bütünleşen Kınık Şelalesi Merkez ilçeye bağlı olan ve aynı ismi taşıdığı Kınık Köyü'nde yer alıyor. Bilecik il merkezine ise yaklaşık 24 kilometrelik bir uzaklığa sahip. Bilecik gezinizde biraz dinlenmek, belki küçük bir piknik yapmak veya küçük yürüyüşlerle doğanın içerisinde kaybolmak isterseniz Kınık Şelalesi'ne muhakkak uğramalısınız.

7-) HARMANKAYA KANYONU

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, Marmara Bölgesi'nde yer alan Bilecik ilinin Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında bulunmaktadır. Bu doğa harikası yer 260 hektarlık alanı ile 2013 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir. Kanyon'a; Yenipazar ilçe merkezinden batı yönündeki Karahasanlar Köyü istikametine doğru 7 km gidilerek ulaşabilirsiniz. Harmanköy ile Kanyon arasındaki mesafe ise yaklaşık 4 km'dir.

8-) BİLECİK MÜZESİ

2007 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden Bilecik Müzesi, Bilecik Merkez'inde bulunmasından dolayı kolay bir ulaşım yoluna sahiptir. Müzede, etnografik ve arkeolojik eserler sergilenmektedir. Müze binası ise tescilli bir tarihi yapıdır. Yapı, III. Selim döneminde inşa edilmiştir. Yapıldığı ilk yıllarda karakol, sonraki dönemlerde ise hapishane olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise müze göreviyle varlığına devam etmektedir.

9-) TÜRBİN MESİRE YERİ

Bilecik'in piknik ve dinlenme alanlarından biridir Türbin Mesire Yeri. Bozüyük ilçesine 7 km'lik bir mesafede yer alır. Son zamanlarda bu bölgede çalışmalar yapılmıştır ve buna bağlı olarak ziyaretçi sayısında artış olmuştur.

10-) METRİSTEPE ZAFER ANITI

Bilecik-Bozüyük'te bulunan Metristepe Zafer Anıtı, İnönü Savaşları'nın kazanıldığı bölgeye yapılmıştır.