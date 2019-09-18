Bursa’da gezilecek yerler… Bursa’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) ULU CAMİ

Bursa Ulu Cami, Bursa'da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış dini yapıdır. Bursa'nın tarihi sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır. İslam Dinin 5 kutsal mekanından birisi kabul edilir. İçinde birçok tasavvufi imge ve sembol mevcuttur.

2-) YEŞİL CAMİ

Bursa Yeşil Camii, Bursa'da ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan bir tarihi yapı. Caminin ünü, çini kaplamalarından gelir. Cami, adını verdiği Yeşil semtindedir; Yeşil külliyesi yapılarındandır. "Yeşil" adını, bir zamanlar minarelerinde bulunan yeşil renk ağırlıklı süslemelerinden aldığı düşünülür. Çelebi Sultan Mehmed tarafından, 1419 yılında yaptırıldığını belirten kitâbesi, kuzey cephedeki büyük kapı üstündedir.

3-) OSMAN GAZİ TÜRBESİ

Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. Osman Gazi Söğüt'te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine gömülmüştür. Bursa'nın Türklerin eline geçişinden sonra naaşı Bursa'ya getirilerek Bizans dönemine ait Saint Elia Gümüşlü Kümbet Kilisesine gömülmüştür. İlk önceleri Orhan Gazi ile aynı çatı altına gömülmüşse de 1855 depreminde türbe yıkılınca 1863'de bugünkü türbeyi Sultan Abdülaziz yeniden yaptırmıştır.

4-) ORHAN GAZİ TÜRBESİ

Bizans Dönemi'nde Saint Elie Kilisesi olarak kullanılan yapının kalıntıları, Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethinin ardından babası Osman Gazi'nin türbesine dönüştürülmüş ve naaşı da buraya taşınmış. Türbeye vefatından sonra Orhan Gazi'nin naaşı da konulmuş. Yapı 1801 yılında meydana gelen yangın, 1854 yılında da depremden harap olunca bir süre bakımsız kalmış ancak bu durum da çok uzun sürmemiş. 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından, iki ayrı yapı halinde yeniden inşa edilmesi emredilmiş ve bugün milyonların ziyaret ettiği Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi Türbesi ortaya çıkmış.

5-) EMİR SULTAN HZ. TÜRBESİ

Külliye bir padişah külliyesi olmamakla birlikte "Sultan Külliyesi" olarak anılan önemli bir dinin ziyaret yeridir. Bursalılar düğün, sünnet gibi cemiyetlerini yapmadan önce Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyarete gelip dualar etmektedirler. Hem manevi hem de sahip olduğu tarihi dokusu ile Emir Sultan Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen cami ve türbeler arasında İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden sonra ikinci sırayı almaktadır.

6-) GAZİ TİMURTAŞ PAŞA

Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış olan Demirtaş (Timurtaş) Paşa'nın Gazi lakaplı olanıdır. 1386'da Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa'ya, I. Murad Rumeli'ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı görevini vermiştir. Yıldırım Bayezid tahta çıktığında Edirne'ye gelmiş ve Demirtaş Paşa'ya Beylerbeyi rütbesi vererek Edirne'de bırakmıştır. Çelebi Mehmed'e karşı İsa Çelebi'yi destekleyen Paşa, en yakın adamı tarafından öldürülmüş ve eskiden Balıkpazarı denilen mevkideki şimdiki türbesine defnedilmiştir.

7-) YEŞİL TÜRBE

Yeşil Camii'nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır

Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karakteristik bir uslubun anlatımıdır. Yapı, sandukaların bulunduğu zemin kat ve kripto vazifesi gören tonozla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır. Kubbe her yüzünde sivri kemerli birer küçük pencere bulunan sekiz yüzlü kasanak üzerine oturur. Kubbeye geçiş, prizmatik üçgen dizisinden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kuzey yönündeki girişin sağında ve solunda yer alan mihrapcıkları, ayakkabılıkları, kapı üzerindeki skalaktitleri, kitabesi, dilimli kubbesi, çeşitli renk ve motiflerdeki çiniler ile bezenmiştir. Çiniler kabartma ve sır tekniğinin en güzel örneklerindendir.

Türbenin içinde Çelebi Mehmed'in çiniler ile bezenmiş sandukası yer alır. Sekiz köşeli, yanları mermer, üzeri çini kaplı bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş üzeri beyaz, mavi, sarı, lacivert çinilerden oluşan yazı bordürü ile süslenmiştir.

8-) MURADİYE KÜLLİYESİ

Osmanlı padişahlarının Bursa'da yaptırdığı son külliye olma unvanına sahip Muradiye Külliyesi içerisinde medrese, türbe, cami, hamam ve darüşşifa barındırıyor. Sizi bambaşka bir kültürün peşinden sürükleyecek olan bu külliyenin içinde yer alan Muradiye Camii, 1426 yılında yaptırılmış. Tuğla ve taşlarla olabildiğince sade bir şekilde döşenen dış cephesinin aksine oldukça süslü iç cephesi görenleri şaşırtıyor. II. Murad ve Muradiye türbelerini de bünyesinde barındıran bu külliyede birden fazla önemli eserle karşılaşma fırsatı elde edeceksiniz.

9-) ÜFTADE TÜRBESİ

1845 yılında Abdülmecit tarafından Kâbe örtüsüyle şereflendirilen bu türbe, Osmangazi'nin Kavaklı Mahallesi'nde bulunuyor. 72 sene İbrahim Efendi'nin hizmet verdiği dergâh, yapıldığı yıldan tekke ve zaviyelerin 30 Kasım 1925 tarihinde kapatılmasına dek aralıksız çalışmış olmasıyla biliniyor.

10-) TÜRK-İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Yeşil Türbe'de bulunan Yeşil Medrese, Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. 13 odalı bu bina 1930 ile 1972 yılları arasındaki süre boyunca Bursa Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmış.