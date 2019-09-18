Çorum’de gezilecek yerler… Çorum’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) HATTUŞA

Çorum ilinin yakınlarında bulunan Hattuşaş Antik Kenti, Hitit İmparatorluğunun başkentliğini yapmış eski bir yerleşim yeridir. Şu anda Boğazköy olarak bilinen antik kent, M.Ö. 17. ve 13. yüzyıllarda bir başkent özelliği taşımaktaydı ve ilk yapılan kazı 1834 yılında Charles Texier tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kenti dünyaya tanıtan isim yine aynıdır.

2-) ÇORUM MÜZESİ

Eğer müze gezmekten hoşlanan bir gezginseniz şehir merkezindeki Çorum Müzesi'ni, Hattutaş Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerin sergilendiği Boğazköy Müzesi'ni ve Alacahöyük kazılarından çıkarılan buluntuların sergilendiği Alacahöyük Müzesi'ni gezmenizi öneriyoruz.

3-) ÇORUM KALESİ

Çorum'daki tarihi duraklardan biri de Çorum kaleleri. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Çorum Kalesi ve Kandiber Kalesi'ni gezmenizi tavsiye ediyoruz.

4-) İSKİLİP KALESİ

Çorum ili'ne bağlı bir ilçe ve bu ilçe merkezinin adıdır. Osmanlı dönemi Kanuni sonrası batılı kaynaklarında özellikle Fransız kaynaklarında adı Esculape (Eskülap) olarak da anılmıştır.

5-) ÇORUM SAAT KULESİ

Çorum ilinin merkezinde yer alan ve şehrin en önemli sembollerinden olan tarihi saat kulesi Sultan II. Abdülhamit'in muhafız birliği komutanı 7-8 Hasan Paşa'nın Çorumlu hemşehrilerine bir hediyesidir.

6-) ÇORUM ULU CAMİ

Çorum, Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Ulu Camisi'nin ne zaman yapıldığı konusunda araştırmacılar kesin bir tarih verememektedirler. Bununla beraber Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın azatlı kölesi Hayrettin Hazır tarafından yaptırıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. Bununla beraber ağaç işçiliği yönünden son derece önemli bir eser olan minberine dayanılarak Selçuklu döneminin sonlarında yapıldığı ileri sürülmüştür.

XIII yüzyıl sonları ile XIV.yüzyılın başlarına tarihlendirilmiştir. Ancak bu minberin cami ile bağlantılı olup olmadığı da tartışmalıdır. Minberin yapımından daha sonra camiye getirildiği de ileri sürülmüştür. Ancak minberin nereden getirildiği de bilinmemektedir. Büyük olasılıkla bir diğer Selçuklu Camisi için yaptırılmış ve sonra da Çorum Ulu Camisi'ne konulmuştur.

7-) KARGI YAYLASI

Üzerlerinde sonradan yapılan Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen alabalıkları , yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir doğa harikası görünümündedir.

İstanbul'u Doğu Karadeniz'e bağlayan yol güzergahından 12 km içeride bulunan Kargı İlçesinden 8 km kuzeydoğu yönüne gidildiğinde Kargı Yaylası ve ona bağlı olarak Aksu, Çobanlar, Örencik, Göl; Çetni, Doğluca ve diğer yaylalara ulaşmak mümkündür

8-) İSKİLİP KAYA MEZARI

İskilip merkezinde bulunan Osmanlı dönemine ait 100 m yükseklikteki tabi bir kaya üzerine inşa edilmiş, kalenin güney ve güneydoğu eteğinde Roma dönemine ait kaya mezarları bulunmaktadır. Güneydoğusunda bulunan kaya mezarının iki sütunlu dikdörtgen bir girişi vardır. Yuvarlak sütun gövdeleri yukarı doğru inmektedir.

9-) LAÇİN KAPILIKAYA ANITSAL KAYA MEZARI

Çorum'un yaklaşık 27 km. kuzeyinde, Kırkdilim mevkiinde oldukça sarp, kayalık ve akarsu tarafından yarılmış derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi üzerinde, kuzeye doğru uzanan bir kaya blokunun burun kısmının kuzey-batı köşesinde yer almaktadır. Komutan İkezios'a ait hellenistik dönem kaya mezarı olup, M.Ö. II. yüzyıla tarihlenmektedir.

Çay seviyesinden 65 m. Yükseklikteki kaya mezarının yamuk biçimli bir podyum zemini vardır. Bu podyumdan 8 basamaklı merdivenle ikinci platformda ,oradan da 12 basamaklı merdivenle mezar önündeki podyuma geçilmektedir. Mezar odasının kapısı üzerinde "İkezios" yazısı okunmaktadır. Mezar odası kare planlı olup, girişin sağ ve solunda niş şeklinde oyulmuş ölü şekilleri vardır.

10-) KOYUNBABA KÖPRÜSÜ

Irmak köprünün yedi gözünden akmaktadır. Bu gözlerin gerek kale tarafındaki gerekse Gemici Mahallesi tarfındakilerin dolması nedeniyle köprünün 15 gözlü olarak kalması büyük bir ihtimaldir. Bu gözlerin en büyüğünün yüksekliği 16,35 metredir.

En küçüğü ise 9,20 metredir. Köprü kemerleri Osmanlılar zamanında genellikle yapılan beşlik sivri kemer tarzında yapılmıştır. Ancak 2. 3.- 4. kemerlerde bu sivriliğin daire yayına yaklaştığı görülmektedir. Köprünün orta kısmına göre her iki tarafa doğru eğilimi % 4'tür. Bu durum düz köprüye nazaran daha güzel bir estetik görünüm meydana getirmektedir.