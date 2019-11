En havalı kayak rotaları

Pistler yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bu yıl Kars, Erciyes ve Uludağ sezona hızlı girecek gibi görünüyor. Ama bu kez dünyada en sevdiğim kayak merkezlerini mercek altına alıyorum Bu ara nedense gündemimizde hep Chamonix var. Oysa yıllar oldu gitmeyeli. Zertmatt'ın, Courchevel'in yeri ise bende ayrı. İyi yemek ve kayak için en doğru adreslerden biri de Megeve. Alfred Hitchcock'un kış tatillerini geçirdiği otelde konaklamaya ne dersiniz? Yeni başlayanlar için de pek çok pist var özellikle de Avrupa'da... Ama "Kıtalar, mesafeler benim için sorun olmaz" diyenler de buyursun Aspen gibi uzak diyarlara... O halde kayak dosyasını açıyorum. Ve bu sayfa yettiğince en sevdiğim destinasyonları ele alıyorum. ÖNCE EĞLENCE

Bu kez rotayı eğlenceye kırıyorum. Pist uzunlukları, zorlukları gibi durumları bir kenara bırakıp apres ski yani kayak sonrası eğlencenin en iyi olduğu yerlerden birinden, Fransa'nın kayak merkezlerinden Tignes'ten başlıyorum. Minik bir kasaba. Ama kayak anlamında pek çok şey vaat ediyor. Ama kayakseverler pistleri ve otelleri dışında bu kasabayı en çok da eğlencesi yüzünden tercih ediyor. Merkezdeki, en popüler mekanlar Loop Bar ve Le Studio kış boyunca ünlü DJ'lerin performanslarıyla gelenleri coşturuyor. La Folie Douce ise kasabanın en ünlü mekanı. Mekanda karkış kimse dinlemiyor herkes sandalye ve masaların üstünde dans ediyor. Kayak tatili sadece kayaktan ibaret olamaz değil mi... O halde sırf eğlenceli mekanları ve leziz yemekli restoranları için Tignes'i de göz önünde tutmalı.

HER ŞEYİN EN İYİSİ BURADA

Nerede mi? Elbette jet-setin de tercih ettiği Courchevel'de. Kuzey Alpleri'nin tam ortasında yer alan kasaba 600 kilometrelik kayak pisti ile de iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca 200'ün üzerindeki teleferik sayısı ile de dünyanın en büyük kayak merkezlerinin başında geliyor. Alpin bölgesi, jet-set'in de tercih ettiği, dünyanın en lüks spa otellerinin de Michelin yıldızlı restoranların da bulunduğu alan. Örneğin iki Michelin yıldızlı Le Chabichou burada yer alıyor. Rezervasyon için en az birkaç hafta önce davranmak gerekiyor. Malumunuz başta İngiliz Kraliyet Ailesi olmak üzere, Madonna, Gigi-Bella Hadid, Kendall Jenner gibi ünlüler de Courchevel'in müdavimleri arasında.

DÜĞÜNLERİN DE YENİ DESTİNASYONU

İsviçre'nin en iyi ve en lüks kayak merkezlerinden biri St. Moritz. Son yıllarda kasabada gerçekleşen ihtişamlı düğünlerle de adını sık sık duyuyoruz. Kış tatili dışında bölgedeki otellerin büyük kısmı spa ve detoks merkezi olarak da hizmet veriyor. Örneğin Kulm Hotel. Alfred Hitchcock'un kış tatillerini geçirdiği Badrutt's Palace da yine burada yer alıyor. Pistleri, apres ski mekanları ve sezon boyu merkezde gerçekleşen eğlenceleri ile St. Moritz yine gözde kayak destinasyonları arasında yer alıyor.

BÜTÜN KIŞ KALMAK İSTEYECEKSİNİZ

Zermatt'a ne dersiniz? Bir chalet kiralarsanız neden olmasın! Öncelikle bu masalsı kayak kasabasına araç çıkmadığını söylemeliyim. Zaten ne işi var motorlu araçların beyazın içinde. Zürih'ten trenle ya da araç kiralayarak Zermatt'a ulaşabilirsiniz. Ama son aşamada kasabaya gitmek için yine trene binmek gerekiyor. Kasabaya ulaştığınızda karşınızda tüm ihtişamıyla Matterehorn Dağları sizi karşılıyor. Hani şu Toblerone çikolatalarının üstünde yer alan dağlar. Zermatt'a dünyanın dört bir yanından her yıl turist yağıyor. Buranın baharı ayrı, kışı ayrı güzel geçiyor. Ama madem konumuz kış ve kayak turizmi ona sadık kalalım. 3 bin 899 metre yüksekliği ile Avrupa'da teleferik ile ulaşılan en yüksek nokta olan Matterhorn Glacier Paradise Tepesi'ne çıktığınızda hem İsviçre hem de İtalyan Alpleri'ni görebiliyorsunuz. Konaklamak için tercih edebileceğiniz otellerden biri olan Omnia ise bir Türk mimar, Ali Tayar imzalı. Pistleri, apres ski mekanları kadar bar ve restoranlarıyla da öne çıkıyor Zermatt. Ama sokak yemeklerinin yerini başka bir şey alamaz. Yine de iyi bir fondü için Zermatterstübli'yi deneyebilirsiniz.



Hem hesaplı hem eğlenceli

Fransa, İtalya, İsviçre, Avusturya vs. yazdıkça bazı eleştiriler alıyorum. "Biraz daha yakın ve uygun fiyatlı kayak merkezlerini de yazar mısınız?" diyenler oluyor. Aslında sık sık uygun fiyatlı kayak tatili ve kampanyalara da yer veriyoruz. Yine de bu yazıyı hem makul fiyatlı hem de eğlenceli bir merkezi belirtmeden geçmek istemedim. İstikametimiz Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko kasabası. Birden fazla kez gittim ve her defasında memnun ayrıldım. Otobüsle de gidebilirsiniz, kendi özel aracınızla da. Ya da direkt Sofya'ya uçup oradan geçme şansınız da var. Yol yaklaşık 40 dakika sürüyor. Ski pass'ler ve özel hoca ücretleri burada Avrupa'nın üçte biri kadar. Ayrıca akşamları publarda, tavernalarda ve barlarda hem canlı müzik hem de lezzetli yemekler var. Birçok mekan fiks menü de sunuyor.



Çocuklu tatil için ideal

Yıllar oldu Fransa, Chamonix'ye kayak tatiline gitmeyeli. Ulaşım zor değil. Cenevre'den bir saat uzaklıkta. Kısacası ulaşım kolaylığı ile de öne çıkıyor. Alpler'in en yüksek bölgesi olan Mont Blanc'ın eteklerinde yer alıyor. Çocuklu tatil için pek çok otel alternatifi var. Örneğin Club Med. Ama bu demek değil ki pistleri zorlu değil. Siyah pistlerinde kaymak gerçekten de deneyim istiyor. Kayak dışında trekking ve tırmanma olanakları da sunuyor. Romantik takılmak, şömine önünde lezzetli yemekler yemek için Chalet-Refuge de Lognan mükemmel bir seçenek. Panoramik bir manzara eşliğinde yemek yiyip keyifli zaman geçirmek içinse Panoramic gibi alternatifler var.