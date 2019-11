Amerika'yı merak edenler için en güzel rotalar...

NEW YORK

Tek başına yılda 40 milyon turist ağırlayan New York, dünyanın her yanından ve her tarzdan insanın özgürce yaşadığı devasa bir metropol olarak kendine özgü bir yaşam tarzı sunuyor.

Amerika'nın 100. kuruluş yıl dönümünde Fransa'nın hediyesi olarak ülkeye gönderilen ve sadece New York'un değil; tüm A.B.D'nin simgesi hâline gelmiş Özgürlük Anıtı, New York'ta ilk akla gelen çekim noktası oluyor.

Şehrin kalbinin attığı Times Square, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen New Yorkluların spor yapmak, dinlenmek ve huzurlu zaman geçirmek için tercih ettikleri Central Park, lüks markaların mağazalarının sıralandığı Fifth Avenue, alışveriş ve eğlence merkezi Soho da New York'ta gidilecek yerler arasında yer alıyor.

Şehre tepeden bakmak isteyenler, Empire State Building ve Rockefeller Center'ın çatısından manzaranın tadını çıkarıyor. Aziz Patrik Katedrali, Brooklyn Köprüsü, Grand Central Terminali, kentin diğer simge yapılarından oluyor.

Sanat severler için mutlaka gidilecek bir adres olan Metropolitan Sanat Müzesi'nin yanı sıra çağdaş sanat eserleri koleksiyonuyla olduğu kadar sıra dışı mimarisiyle de dikkat çeken Guggenheim Müzesi de ziyaretçi akınına uğruyor.