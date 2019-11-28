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Amerika'yı merak edenler için en rotalar...

Amerika birçok kişinin görmek istediği ve hayal ettiği yerler arasında alıyor. Çeşitli eyaletleriyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Amerika'da gezilecek yerler arasında neler var? Doğa severlerden macera tutkunlarına, alışverişsiz yaşayamayanlardan gece kuşlarına ve seyahatlerini kültürel bir deneyime dönüştürmek isteyenlerden sanat meraklılarına kadar herkesin zevklerine hitap ediyor İşte Amerika'da gezilecek yerler...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:42
Amerika'yı merak edenler için en güzel rotalar...

NEW YORK

Tek başına yılda 40 milyon turist ağırlayan New York, dünyanın her yanından ve her tarzdan insanın özgürce yaşadığı devasa bir metropol olarak kendine özgü bir yaşam tarzı sunuyor.

Amerika'nın 100. kuruluş yıl dönümünde Fransa'nın hediyesi olarak ülkeye gönderilen ve sadece New York'un değil; tüm A.B.D'nin simgesi hâline gelmiş Özgürlük Anıtı, New York'ta ilk akla gelen çekim noktası oluyor.

Şehrin kalbinin attığı Times Square, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen New Yorkluların spor yapmak, dinlenmek ve huzurlu zaman geçirmek için tercih ettikleri Central Park, lüks markaların mağazalarının sıralandığı Fifth Avenue, alışveriş ve eğlence merkezi Soho da New York'ta gidilecek yerler arasında yer alıyor.

Şehre tepeden bakmak isteyenler, Empire State Building ve Rockefeller Center'ın çatısından manzaranın tadını çıkarıyor. Aziz Patrik Katedrali, Brooklyn Köprüsü, Grand Central Terminali, kentin diğer simge yapılarından oluyor.

Sanat severler için mutlaka gidilecek bir adres olan Metropolitan Sanat Müzesi'nin yanı sıra çağdaş sanat eserleri koleksiyonuyla olduğu kadar sıra dışı mimarisiyle de dikkat çeken Guggenheim Müzesi de ziyaretçi akınına uğruyor.

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Amerika'yı merak edenler için en güzel rotalar...
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