Gerger Kanyonları görenleri büyülüyor

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden sonra Türkiye'nin en büyük 3'üncü asma köprüsü Nissibi Köprüsünün hizmete açılmasıyla birlikte Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Gerger Kanyonları her geçen gün sayısı artan ziyaretçileri ağırlıyor. Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek Başkanı Bilal Mente, muhteşem manzaraya sahip kanyonları herkesin görmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bilal Mente, "Gerger ilçesi coğrafi konum itibarıyla oldukça güzel bir konuma sahip. Fırat'ın muhteşem görüntüsü, kanyonlar, doğa güzelliği insanı resmen büyülüyor. Son yıllarda insanlar daha çok doğa turizmine yönelmiş durumdalar. Bu bakımdan Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi ilçemizin doğa güzelliği ilçe sınırlarından başlayıp bölgenin önemli doğal güzellilerine sahip Takoran Vadisine kadar uzanmakta. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu bölgenin daha iyi tanıtılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Adıyaman'ın tarih, kültür, sağlık, inanç ve doğa turizmi bakımından birçok değeri içinde barındırdığını belirten Başkan Mente şunları söyledi:

"İlimiz, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi, Perre Antik Kent gibi çok önemli tarihi güzelliklerin yanı sıra, Sülüklü Göl, Çelikhan Kaplıcası, Besni Kaplıcası gibi sağlık turizmine hitap eden bir yer olup, inanç turizmi açısından oldukçü büyük öneme sahip ve Kur'an-ı Kerimde kabri tescillenen Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Mermer, petrol ve madenleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sunan ilimiz, şimdilerde insanların en çok ilgi gösterdiği ve gözdesi olan doğa turizmine ev sahipliği yapabilecek harika yerlere sahip. Çelikhan Yüzen Adalar, Tut ilçesinde Yamaç Paraşütü, Gerger Kanyonları, doğa güzelliği ile görenleri adeta büyülüyor. Geçtiğimiz yıllarda tur operatörleri bölgeye düzenledikleri tarihi turlara doğa turu olarak bu bölgeyi de ekleyerek insanların buralara gelmesine vesile oldular. Şanlıurfa iline bağlı Siverek ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Takaron Vadisi ile Gerer Kanyonları arasında tekne turuna katılan vatandaşlar muhteşem doğa güzelliklerini görme fırsatı buldular. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Pandemi nedeniyle her sektörde olduğu gibi Turizm sektörü de oldukça etkilenmiş durumda. Önümüzdeki yıldan oldukça umutluyuz ve İnşallah salgının etkisini yitirmesiyle birlikte o eski özlemini duyduğumuz yaşantılarımıza geri döneceğiz ve bu vesileyle dernek olarak amacımız Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri de olmak üzere bölgenin diğer güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak ve Gerger Turizmini yeniden canlandırmak için elimizden geleni yapacağız."