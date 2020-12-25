Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Seyahat Haberleri Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

Ovanın yeşili ile bütünleşen Dağı görenleri mest etti

5 bin 137 metre yüksekliği ile ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Dağı’na yağan kar adeta görsel şölen oluşturdu. 'nde etkili olan kar yağışı, ’ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak yağmur olarak görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:51 ABONE OL
Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti

Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Özellikle Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, sıra dağlarla birleşen Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkardı.

Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, ihtişamı ile kendine hayran bıraktı. Ağrı Dağı kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek adeta görsel şölen oluşturdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ovanın yeşili ile bütünleşen Ağrı Dağı görenleri mest etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA