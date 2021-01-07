Türkiye’nin en büyük doğal buz pisti Çıldır Gölü

Ardahan'ın Çıldır İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü bu yıl yüz yılda bir görülen bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yağışın az olması nedeniyle ve yüksek rakımın getirmiş olduğu avantaj ile dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen Çıldır Gölü Ardahanlı ve çevre ilerde gelen çocukların oyun alanı haline geldi. 25 cm. kalınlığındaki donmuş gölün yüzeyinde patent ve kızaklarıyla kayan çocuklar doyasıya eğleniyor.

Adeta doğal bir cam akvaryum görünümdeki göl, buzun altında yüzen balıkların buzun üstünde izlenmesi ziyaretçileri büyüledi. Ardahanlı saz aşıklarının üzerinde mangal yapıp saz çaldığı göl, aynı zamanda geçimini balıkçılıkla sağlayan yöre insanın "Eskimo Usulü " avlama yapmalarına da olanak sağlıyor.

Bu sene kar az yağdığı için yüzeyi tamamen buzla kaplı gölün içinde yüzen balıkların görsel şölen sunduğunu belirten Çıldır Kaymakamı Alper Taş, "Bu yıl göldeki faaliyetleri çeşitlendirilmesi için buz pateni gibi çalışmalar bir proje dahilinde göle kazandırıldı. Bu da çok güzel oldu çünkü göl buz tuttuğu için doğal bir pist oluşmuş durumda, bu tür faaliyetler devam edecek buz pateni, buz bisikleti ve buzda kayan sandalye gibi spor dalları geliştirilecek." dedi.

BERRAK BUZ CEZBEDİYOR

Yerli ve yabancı turistleri Çıldır Gölüne davet eden Kaymakam Taş, sözlerine şöyle devam etti, "Burdaki asıl zenginlik buzun çok saydam oluşu, buzun altındaki canlılar tamamıyla görünüyor, buzun üstünde kendinizi aynada gibi görüyorsunuz, bu yüzden bu yıl göle yoğun bir ilgi var. Dünya harikası bir ortam oluştu. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz, dediğim gibi yüz yılda bir görülen bir doğa olayı ile karşı karşıyayız bu görsel şöleni kaçırmamalarını tavsiye ederim."

ARDAHAN MERKEZE PSİT PROJESİ

Çıldır Kaymakamı Alper Taş'ın daveti üzerine Çıldır Gölüne sporcu çocukları götürdüklerini anlatan Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar ise, "Çıldır Gölü dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Her sene olduğu gibi bu yılda çok çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Çıldır Gölü kıyısında değilde Ardahan merkezde kapalı bir buz pisti projemiz Bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu yıl nisan ayında yapımına başlanacak olan tesis temmuz, ağustos aylarında bitecek. Bu proje ile ilimizdeki yetenekli çocukları yetiştirip dünya çapındaki yarışmalara hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

BUZ BÜYÜLEYİCİ

Her sene Çıldır Gölüne kayak için gittiğini söyleyen Fen Lisesi birinci sınıf öğrencisi İsmail Yiğit Avşar ise, "Çıldır Gölüne her sene mutlaka gidiyorum. Ancak bu sene çok büyüleyici, buz çok saydam, İnsanın gözü kamaşıyor. Harika bir ortam. Doyasıya üstünde patent yapıyoruz. Çok mutluyuz" dedi. Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde buluşan çocuklar, buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.