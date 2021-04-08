Ruslar, Mardin’de büyülendi

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'de turizm hareketliliği başladı.

İki günden beri zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran medeniyet şehri Mardin'de bulunan Rus turistler tarihi kente ilk olarak tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler. Yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip cami, kilise, manastır, medrese ve tarihi konakları bir bir gezen Rus turistler, Mardin mutfağının tadına baktılar. Et ağırlıkta olmasından kaynaklı Mardin Mutfağının Rus mutfağına benzer yönlerinin olduğunu anlatan turistler, vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

VALİ YARDIMCISI EŞLİK ETTİ

Kente gelen 65 kişilik turist kafilesine Vali Yardımcısı Birkan Tatlıses, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör de bir süre eşlik etti. Rus turistleri Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Birkan Tatlıses, grup adına doğum gününü Mardin'de kutlamak üzere gelen Kulbarshın Omarova'a bir buket çiçek takdim etti. Buradaki geziyi ve gözlemlerini ülkesine geri döndüğünde arkadaşlarına anlatacağını ifade eden Omarova, "Daha önce Mardin ile alakalı oldukça fazla bilgi almıştık. Mardin'i çok merak ediyorduk. Çok zengin bir tarihinin olduğunu biliyorduk. Onun için buraya geldik" şeklinde konuştu.

MARDİN SANKİ TARİH KİTAPLARINDAN FIŞKIRMIŞ

Kentin birçok güzelliği bünyesinde barındıran önemli bir şehir olduğunu belirten turistlerden Efilazar Renayya bu zengin potansiyeli yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bol bol fotoğraf çektirdiğini anlatan Renayya, "Mardin'e ayak bastığımız andan itibaren kendimizi büyülenmiş hissettik. Burası tam bir ortaçağ kentini andırıyor. Şehrin görkemli tarihini günümüze kadar taşıyan yapılarıyla göz dolduran Mardin'de her yer sanki tarih kitaplarından fışkırmış gibi. Mardin turumuzda Ulu Camii, Kasımiye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Deyrüzzeferan Manastırı gibi yerleri gezdik. Tarihi yapıların yanı sıra buranın eski taş evleri de muazzam güzellikte."dedi.

OTANTİK BİR ŞEHİR

Mardin'i gezmeye gelen Bulgar manken Alisa Ganeva da Mardin'in tarihi görüntüsüne hayran kaldığını söyledi. Mardin'e arkadaş çevresi ile bir kez daha geleceğini anlatan Ganeva, esnafın misafirperverliğinden de etkilendiğini vurgulayarak, "Medrese olsun, manastır olsun, eski yapılar çok güzel, tavsiye edeceğim arkadaşlarıma. Medreseleri, sokakları, çarşıları çok otantik ve güzel, ilgi çekiyor. Bizi büyüledi, çok güzel bir şehir. Özellikle geceleri çok güzel oluyor, rengi, görüntüsü, sokak ışıklandırması çok güzel. Beklentilerimizi daha fazla karşıladı, bir daha geleceğim" dedi.

MARDİN'İ BU YIL İÇİNDE 20 BİN RUS GEZECEK

Rusları Türkiye'ye getiren Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar da "Geçen yıl kasımda İstanbul- Kapadokya-Pamukkale turlarına başladık. Bu turlar çok ilgi gördü. Buna ilave alternatif arayıp Mardin'i de tur rotamıza koyduk. Güneydoğu'ya ilgi oldukça yüksek oldu. Ruslar artık deniz-kum-güneş kıskacından çıkmaya başladı" dedi. Bu yıl 30 bin Kapadokya, 20 bin de Mardin olmak üzere 50 bin Rus'a Anadolu'yu gezdireceklerini aktaran Sancar, Pandemiyle 4-5 yıldızlı otellerde konaklayan, orta gelir grubu Rusların gelmeye başladığını söyledi.

ESNAFA KATKI SUNACAKLAR

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, ilk kez kafile halinde Rus turist ağırladıklarını belirterek, "Bu bir başlangıç. Bölgemizin güzelliklerini görünce daha çok geleceklerini düşünüyoruz. Rusların özellikle el sanatlarına merakı var. Bu hareketlilik şehir esnafına da ciddi bir katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

"REZERVASYONLARIMIZ DOLDU"

Artuklu Kervansarayı Otel işletmecisi Burak Sümer de şehre gelen yerli ve yabancı turistleri Mardin misafirperverliğiyle gelenek ve görenekler çerçevesinde ağırladıklarını söyledi. Ramazan Bayramı nedeniyle bir ay önce rezervasyonları aldıklarını anlatan Sümer, "Bayramdan bir ay önce rezervasyonlarımız doldu. Şimdiden Mayıs ve Haziran ayı rezervasyonlarımız doldu. Bütün otellerimiz dolsun esnafımız da kazansın istiyoruz."diye konuştu.

Turistlerin tarihi kente olan yoğun ilgisi karşısında esnafın da yüzü güldü.