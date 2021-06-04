Turizm sektörü gözünü temmuza dikti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Nevşehir'de "Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştay öncesi gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Bağlıkaya, haziran sonuna kadar aşılanma sürecinde hedefe ulaşıldığı takdirde turizm sektörünün temmuz ayı başından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını ümit ettiklerini söyledi.

Öncelikle iç turizmle başlayacaklarını belirten Bağlıkaya, "İç turizmin kapasiteleri oldukça yüksek çünkü insanlar gerçekten tatili özledi. Tatil yapma isteği gerçekten çok yüksek. Yurtdışı turizme bakıldığında zaten bazı pazarlar açık, bazı pazarlar da yüksek risk grubundayız. Aşılanma oranları arttıkça bu kısıtlamanın kalkacağını, temmuz ayından itibaren sezonun aralığa kadar devam eden ciddi bir yoğunluk yaşayacağını düşünüyoruz. İnşallah ümit ettiğimiz gibi gelişir." dedi.

Rusya'nın Türkiye'ye seyahati 21 Haziran'da tekrar değerlendireceğini hatırlatan Bağlıkaya, "Herkesin baktığı kriter aynı. Vaka sayıları ve aşılanma oranları. Biz de o konularda mümkün olduğu kadar bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah haziranın sonuna kadar ümit ediyorum bir pozitif gelişme olacak. Doğal olarak da bu kısıtlamalar kalkacak. Beklentimiz bu yönde. Her şey hem aşılanma hem vaka sayılarına bağlı. Biz de sonuç itibariyle sağlık sektöründen gelen haberlerle tahminlerimizi ve öngörülerimizi sürekli revize ediyoruz. Rakamlar makul seviyelere indiği andan itibaren yoğun bir sezon başlamasını bekliyoruz. Çünkü arz talep dengesine baktığımızda gerçekten Türkiye için talep çok yüksek. Sadece sınır kısıtlamalarıyla ilgili sorun devam ettiği müddetçe bir türlü o hareket başlamıyor. İnşallah temmuz ayı itibariyle başlar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2022'DE TEKRAR REKORLAR KIRACAĞIZ"

Türkiye turizminin 2022'de tekrar rekorlar kıracağını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu: "2022'de inşallah pandemiden tamamen kurtulmuş bir dünya özlemindeyiz. İnşallah öyle olacak. Bütün ülkeler bu işi çözmüş olacak o tarihe kadar. 2022'de 2019'da bıraktığımız yerden tekrar rekorlar kırarak devam edeceğiz inşallah. Geçen sene Rus turistler vardı bu sene Ukrayna olduğu gibi devam ediyor. Rus turist konusunda da tekrardan temmuz itibariyle işin değişeceğine inanıyorum. Rakamlar düzeldiği müddetçe.

Kitle turizmi yakın ülkelerle yapılıyor maalesef. 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerle yapılıyor. Bizim kaynak pazarlarımız da bildiğimiz kaynak pazarların dışında bu kitle turizmini sürükleyecek yüksek rakamlı yüksek potansiyelli bir ülkeyi uzak bir destinasyondan bulma imkanımız maalesef yok. Etrafımızdaki ülkeler belli. Dünyanın seyahat eden önemli bir potansiyeli zaten bizim bölgemizde yaşıyor. Dolayısıyla şanslı bölgedeyiz aslında. Sadece şu aşılanma ve vaka sayılarımızı makul seviyelere indireceğiz inşallah çok güzel bir turizm geleceği ile devam edeceğiz diye düşünüyorum."

FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Pandemiden en çok turizm sektörünün etkilendiğini ancak fiyatların değişmediğini ifade eden Bağlıkaya, şunları söyledi: "Bütün sektörler çok ciddi sıkıntı çekti ama en çok etkilenen sektör maalesef turizm sektörü oldu. Bununla ilgili elden gelinen yapıldı ama kaynaklar ve imkanlar kısıtlı ülkemizde. Bütün dünyanın durumu aşağı yukarı aynı. Bizim ülkemizde de bizim sektörümüz gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadı. Başlar başlamaz fiyatlar ne olur ne olmaz konusu zaten çok tartışılmaz. Fiyatlar verildi, satışlar yapılıyor. Sezon açıldığı zaman yeni bir fiyat politikası belirlenmez. Dolayısıyla geçen seneden belirlenmiş, satılmış fiyatlar. Hala daha erken rezervasyon indirimleri devam ediyor. Yurtdışı satışlarında zaten fiyatlar çok önceden veriliyor. Dolayısıyla fiyatla ilgili bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum."