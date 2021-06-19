Assos nerede? Assos'a nasıl gidilir ve kaç kilometre?

Assos, Assos Antik Kenti'nin dört kilometre uzunluğunda surlarının içerisinde bulunan bir köy. Köyün en yüksek yerine Athena Tapınağı bulunuyor. Antik surların içerisinde aynı zamanda ziyaret etmeye değer amfi tiyatro, agora gibi yapılar bulunuyor.

ASSOS NEREDE?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy olan Assos, Middili Adası'nın hemen karşısındaki Edremit Körfezi'nde bulunuyor. Batı Anadolu bölgesinde konumlanmış olan köy olan Assos sınırları içerisinde Behramkale isimli küçük bir yerleşim yeri yer alıyor.

Assos'a İstanbul'dan 400, Ankara'dan 734, İzmir'den 238, Ayvalık'tan ise 17 kilometrelik bir yolculuk sonucunda ulaşmak mümkün.

ASOSS'A NASIL GİDİLİR?

Hava yolu aracılığıyla Assos'a gitmek isteyenler, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı veya Çanakkale Havaalanı'ndan birini tercih edebilirler.

Assos'a en yakın konumda bulunan havaalanı ise yaklaşık olarak 60 kilometrelik mesafe ile Balıkesir'de bulunan Balıkesir Koca Seyit Havaalanı. Buradan direkt şehir merkezine hareket eden toplu taşıma aracı bulunmuyor. Dolayısıyla ulaşım için Edremit, Ayvalık araçlarına binip oradan aktarma yaparak Assos'a geçilebilir.