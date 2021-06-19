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Giriş Tarihi: 19.6.2021 10:38 Son Güncelleme: 19.6.2021 10:38

nerede? Assos'a nasıl gidilir ve kaç kilometre?

Assos nerede? Assos'a nasıl gidilir ve kaç kilometre?

’nin yaklaşık olarak 87 kilometre kadar güneyinde bulunan Ayvacık ilçesinin şirin bir köy kasabası olan , ’dan günümüze kadar tarihi yapısını koruyan bir yerleşim yeri. Aynı zamanda Asya Kıtası’nın en batı noktası olan Babakale’den Küçükkuyu’ya kadar uzanan bölgenin adı da Assos şeklinde anılıyor. Çanakkale’nin bozulmamış tarihi yapısı ve eşsiz doğasıyla öne çıkan bir tatil beldesi olan Assos, masmavi denizi ve tertemiz plajlarıyla özellikle yerli turistin uğrak noktası. Peki Assos nerede, Assos’a nasıl gidilir?

, Assos Antik Kenti'nin dört kilometre uzunluğunda surlarının içerisinde bulunan bir köy. Köyün en yüksek yerine Athena Tapınağı bulunuyor. Antik surların içerisinde aynı zamanda ziyaret etmeye değer amfi tiyatro, agora gibi yapılar bulunuyor.

ASSOS NEREDE?

'nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köy olan Assos, Middili Adası'nın hemen karşısındaki Edremit Körfezi'nde bulunuyor. Batı Anadolu bölgesinde konumlanmış olan köy olan Assos sınırları içerisinde Behramkale isimli küçük bir yerleşim yeri yer alıyor.

Assos'a İstanbul'dan 400, Ankara'dan 734, İzmir'den 238, Ayvalık'tan ise 17 kilometrelik bir yolculuk sonucunda ulaşmak mümkün.

ASOSS'A NASIL GİDİLİR?

Hava yolu aracılığıyla Assos'a gitmek isteyenler, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı veya Çanakkale Havaalanı'ndan birini tercih edebilirler.

Assos'a en yakın konumda bulunan havaalanı ise yaklaşık olarak 60 kilometrelik mesafe ile Balıkesir'de bulunan Balıkesir Koca Seyit Havaalanı. Buradan direkt şehir merkezine hareket eden toplu taşıma aracı bulunmuyor. Dolayısıyla ulaşım için Edremit, Ayvalık araçlarına binip oradan aktarma yaparak Assos'a geçilebilir.

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Assos nerede? Assos'a nasıl gidilir ve kaç kilometre?
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