Fotoğraf için Türkiye’nin her yerinden Kapadokya’ya akın ediyorlar

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılan turistler, bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Balon turlarına katılamayan turistler de seyir tepelerinden balonlarla fotoğraf çektiriyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları, sıcak hava balonu ve vadileriyle ünlü Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılan turistler, güneşin doğuşunu gökyüzünden izliyor.
Balon turlarına katılmak için bölgeye gelen turistler, sabahın ilk ışıklarıyla uçuşa hazırlanan sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarına yükseliyor.
Peş peşe yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında güneş yüzünü gösterinceye kadar süzülüyor.
Gün doğumunu gökyüzünde karşılayan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılamayan yüzlerce yerli ve yabancı turist de Göreme beldesindeki seyir tepelerinden sıcak hava balonlarıyla birlikte fotoğraf çektiriyor.
Balon turuna katılamayan yüzlerce insan sabahın erken saatlerinde seyir tepelerinde yerlerini alarak balonların gökyüzüne yükselmesini bekliyor.
Yerli ve yabancı turistler Kapadokya semalarında uçmaya başlayan onlarca balonun gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan muhteşem görüntüsünü cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.
Sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce insan her gün Türkiye'nin çeşitli illerinden Kapadokya'ya akın ediyor.