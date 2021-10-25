Medeniyetler şehri Midyat’a turist akını

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinde son bahar turizmi canlılığı yaşanıyor. Binlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yapan Mardin'in turistik ilçelerinden olan Midyat, pandemiden önceki yoğun günlerini yaşıyor.

Nahit Katori taşıyla işlenmiş binlerce yıllık tarihi taş evleri, han, cami, kilise ve manastırları gezmek için gelen turistler, hem bölgenin kültürünü, tarihini ve mimari dokusunu yakından tanıma imkânı buluyor. Sahip olduğu mimari yapı ve sosyal kültür dokusu ile film yapımcıların da gözdesi haline gelen Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistler, bir yandan mistik atmosferin tadını çıkartıyor, bir yandan da özellikle filmlerin çekildiği mekanlarda cep telefonlarıyla bol bol selfie ve fotoğraf makineleriyle her köşenin ve ayrıntının fotoğrafını çekip, gezilerini ölümsüzleştiriyorlar. Midyat Belediyesi de, kültürel çalışmalar kapsamında kurduğu folklor ekibi, kente gelen turistleri Reyhani oynayarak karşılıyor. Performanslarıyla izleyenleri büyüleyen ekibin gösterisini hayranlıkla izleyen turistler, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek folklor ekibiyle fotoğraf çekiniyorlar.

Sonbahar turizmi ile ilgili açıklama yapan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, "İki yıldır maalesef pandemiden dolayı Türkiye'de ve dünyada bütün hizmet alanlarında aksamalar meydana geldi. Turizm hizmetinde de bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Toplumsal duyarlılık artmaya başlayınca, aşılama oranı Türkiye ve dünyada artmaya başlayınca turizm de yeniden eski havasına kazanmaya başladı. Midyat olarak da son iki yıla göre son dönemlerde özellikle yeniden büyük bir canlanma var. Özellikle bölgesel turistlerimizin dışında, ulusal ve uluslararası anlamda da turlarla birlikte bölgemize yeniden ziyaretlerin arttığını gözlemliyoruz. İnşallah Pandemi süreci olumlu şartlar devam ettiği sürece de bu sayı giderek artacaktır. Midyat ilçemiz hakikaten turizm açısından kendi içinde farklı kültürleri fazlasıyla barındıran bir yer. Mevsimin son zamanlarında dahi bugün Türkiye'nin her tarafından ilçemizi, Midyat'ımızı gezmeye gelenlere şahit oluyoruz, ağırlıyoruz onları. Kültürüyle, dinlerin, dillerin şehri olan Midyat'ta hakikaten farklı bir mezhepler olsun, dinler olsun, diller olsun fazlasıyla yaşamış toplumların geçmişten kalan eserlerini günümüze uyarlayarak toplumların gezmesi şansını yakalatıyoruz. İnşallah bu ortamları daha güzel şekillerde dizayn ederek gelecek nesillere de aktararak ve toplumun da daha da etkisini çekecek bir hale aldırmaya gayret edeceğiz. Buraya gelen, kültürümüzü tanımaya gelen herkese tekrardan hoş geldiniz diyoruz, Mardin'imizi, Midyat'ımızı etrafındaki herkese önermelerini rica ediyoruz." dedi.

Midyat'ı gezemeye gelen Deniz Acar, "Midyat tarih kokan bir memleketimiz, dinler ve diller diyarı olarak da adlandırılıyor. Tarih gerçekten kokuyor burası. Turistler ile olsun, reyhani oyunuyla olsun çok nam salmış bir yer." dedi.

Reyhani ekibi oyuncusu Borahan Halit Bora da, "Oynadıkça bu kadar insanın ilgisini görünce çok hoşumuza gidiyor. Çok çok memnunuz. Bizi onure ediyorlar." dedi.

Reyhani ekibi oyuncusu Hatice Ağırman ise, "Midyat'ı buraya yansıtan çok farklı özellikleri var, yani çok renkten, çok ırktan, dilden, dinden birçok insanı içimizde barındırdığımız için bunları bu şekilde yansıtmayı tercih ettik. Umarım herkes beğenir. Gördüğünüz gibi zaten burada zaten bir sürü turist var, şu anda mevcut durumda. Bunları daha da çok artırmak gayemiz. Bu tür çeşitli etkinliklerle faaliyetlerle farklı şekilde sergileyince zaten kültürel olarak da buraya bir nevi tanıtmış oluyoruz ben bununda devamın gelmesini isterim." dedi.