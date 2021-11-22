Torul Cam Seyir Terasına turist akını

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metre yüksekliği ile Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek seyir teraslarından biri konumundaki Torul Kalesi Cam Seyir Terasına yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

3 buçuk yılda toplam 518 bin ziyaretçiyi ağırlayan seyir terası günlük ortama 265 kişi Torul'da ki Cam Terası ziyaret ediyor.

İranlı tur rehberi Erif Erzal ise, "İran'dan geldim. İran'ın Tahran Tebriz, İsfahan gibi çoğu şehrinden misafir getiriyorum. İranlı misafirlerimiz genelde burayı tercih ediyorlar. Burada çalışıyorum ve İranlı vatandaşlarımız, turistlerimiz Doğu Karadeniz'i ve Gümüşhane Torul'daki Cam Teras'ı çok seviyor. Pandemi bittiğinde çok daha iyi olacak daha çok insan gelebilecek. Burası 247 metre ve adrenalin var." şeklinde konuştu.

Erzal; özellikle Ürdün, Filistin ve Katarlı turistlerin bölge turizm merkezlerini ziyaret amaçlı geldikleri Gümüşhane'de Karaca Mağarası ve Tomara Şelalesi gibi turizm bölgelerine seyir terasının da dahil olmasının verdiği mutluluğu ifade ederken, özellikle Katarlı ziyaretçilerin bu seyir terasından duydukları mutluluğu kendi ülkelerinde de anlatacaklarını belirtti.

"ÇOK BÜYÜK BİR ADRENALİN YAŞADIM"

İran'dan Seyir terasını ziyarete gelen Arfa Derza ise, "İranlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. İlk defa buraya geldim. Buranın yeşili, doğası ve manzarası harika. Çok heyecanlandım. Terası ziyarete geldiğimde korkum vardı ama korkumun üzerine giderek camın üzerinde yürüdüm. Çok büyük bir adrenalin yaşadım.247 metre yükseklikte olmak ve şehrin ayaklarımın altında olması acayip bir şey ama hem korktum hem de tecrübe etmek istedim. Türkiye'nin farklı illerini geziyorum ama ilk defa böyle bir deneyimim oluyor." dedi.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir; "Bu yıl itibariyle pandemi dönemi ve pandemiden sonra ağırlamış olduğumuz yerli ve yabancı turist sayısı 73 bin civarında olup, 3 buçuk yılda ise toplam ziyaretçi sayımız 518 bine ulaştı. Bundan sonraki hedeflerimiz 2022 yılında 200 bine yakın bir turisti bölgemizde ağırlamak istiyoruz." dedi.

Doğu Karadeniz ve Gümüşhane'nin herkes tarafından bilinmesini istediğini belirten Özdemir, yerli ve yabancı fark etmeksizin Türkiye'nin en büyük Cam Terasında gelen ziyaretçileri ağırlamaktan onur duyacağını belirtti.

İREM NUR SONGUR / SABAH